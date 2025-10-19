Dhanteras 2025: आ गया डेटा... धनतेरस पर भी चांदी की धूम, खूब बिके सिक्के... सोने की बिक्री में गिरावट

इस बार धनतेरस (Dhanteras 2025) पर सोने-चांदी की कीमतें सातवें आसमान पर पहुंच चुकी हैं. महंगे दामों के बावजूद इस धनतेरस लोगों ने सोने से ज्यादा चांदी में दिलचस्पी दिखाई. चांदी के सिक्कों की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 35-40% की बढ़ोतरी देखी गई, और कुल कारोबार की कीमत दोगुनी से भी ज्यादा रही. वहीं ज्वेलरी उद्योग के मुताबिक सोने की बिक्री करीब में सालाना आधार पर 15% की गिरावट दर्ज की गई.

दरअसल, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) के मुताबिक इस साल चांदी के सिक्कों की बिक्री में 35-40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. जबकि पिछले साल के मुकाबले चांदी की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं.

धनतेरस पर दिल्ली में चांदी की जबर्दस्त डिमांड

धनतेरस के दिन दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,32,000 प्रति 10 ग्राम (GST सहित) तक पहुंच गया, जो पिछले साल ₹81,400 था. यानी करीब 63% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.चांदी की कीमतें भी ₹1,70,000 प्रति किलो तक पहुंच गई, जो पिछले साल से करीब 70% ज्यादा है. जबकि पिछले साल 95 हजार से 97 हजार रुपये किलो चांदी थी. हालांकि धनतेरस के दिन कीमतों में हल्की गिरावट देखी गई. मुंबई में सोना ₹1,28,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,70,000 प्रति किलो रही.

GJC चेयरमैन राजेश रोकड़े ने बताया, 'कीमतें ऊंची होने के बावजूद लोगों का उत्साह बरकरार है. सोने की बिक्री मात्रा घटी है, लेकिन कुल कारोबार में 20-25% की बढ़ोतरी हुई है. चांदी के सिक्कों और पूजा सामग्री की बिक्री में 40% उछाल आया है, जिससे यह साबित होता है कि लोग अब वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं.'

Advertisement

सोना-चांदी महंगे होने की वजह से अधिकतर लोग हल्की गोल्ड ज्वेलरी और 1 से 50 ग्राम तक के चांदी के सिक्के खरीदते देखे गए.

छोटे शहरों में भी चांदी के सिक्के खूब बिके

GJC वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता ने कहा कि औसत ट्रांजैक्शन वैल्यू 20-25% बढ़ी है, खासतौर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों में चांदी के सिक्कों की भारी मांग रही. वहीं Senco गोल्ड एंड डायमंड्स के एमडी सुवंकर सेन ने बताया कि इस बार प्री-बुकिंग का चलन तेजी से बढ़ा है. कुल कारोबार का लगभग 15% हिस्सा अब पहले से बुकिंग के जरिए आता है, जिसमें चांदी की मांग सबसे ज्यादा रही.

PNG ज्वेलर्स के चेयरमैन सौरभ गाडगिल ने बताया कि इस बार सोना, डायमंड और चांदी सभी सेगमेंट में मजबूत मांग रही. वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के सीईओ सचिन जैन ने कहा कि गोल्ड में अभी भी मजबूत रुझान है, लेकिन इस बार चांदी ने समानांतर रूप से अपनी जगह बना ली है.

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के अनुसार, इस धनतेरस पर सोना और चांदी की कुल बिक्री लगभग ₹60,000 करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में 25% अधिक है। त्योहार और शादी के मौसम में यह रफ्तार और बढ़ने की उम्मीद है.

Advertisement

दो दिनों तक मनाया जा रहा धनतेरस

धनतेरस, जिसे हिंदू कैलेंडर में सबसे शुभ दिन माना जाता है, इस साल दो दिनों तक मनाया जा रहा है और रविवार दोपहर 1:45 बजे तक खरीदारी शुभ मानी गई. ज्वेलरी की दुकानों को देर रात तक खुला रखा गया. बता दें, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता और चीन के बाद सबसे बड़ा आयातक देश है.

---- समाप्त ----