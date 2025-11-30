scorecardresearch
 
दिसंबर में 17 दिन रहेंगी छुट्टियां, बैंक जाने से पहले देख लीजिए ये हॉलिडे लिस्‍ट

नवंबर का महीना खत्‍म हो रहा है और अब दिसंबर 2025 शुरू होने जा रहा है. ऐसे में अगले महीने 17 दिनों के लिए बैंकों में अवकाश रहने वाला है. आइए जानते हैं आपके राज्‍य में कब-कब छुट्टियां रहेंगी.

दिसंबर में बैंकों की छुट्ट‍ियां. (Photo: File/ITG)
नवंबर का महीना समाप्‍त हो रहा है और अब दिसंबर का महीना शुरू होगा और अब बैंकों के दिसंबर हॉलिडे की लिस्‍ट भी आ चुकी है. आरबीआई के दिसंबर हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, आस-पास के त्‍योहारों से लेकर क्रिसमस और नए साल से जुड़ी छुट्ट‍ियां रहने वाली हैं. दिसंबर में ये छुट्ट‍ियां अलग-अलग राज्‍यों में अलग-अलग डेट पर रहने वाली हैं. 

दिसंबर 2025 में अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे जैसे कि स्टेट इनॉगरेशन डे, इंडिजिनस फेथ डे, सेंट फ्रांसिस जेवियर का त्योहार, पा तोगन नेंगमिनजा संगमा की पुण्यतिथि, यू सोसो थाम की पुण्यतिथि, गोवा लिबरेशन डे, लोसूंग/नामसूंग, क्रिसमस ईव, क्रिसमस, क्रिसमस सेलिब्रेशन, यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि, न्यू ईयर ईव या इमोइनु इराटपा आदि. ये त्‍योहार अलग-अलग राज्‍यों के हैं . ये सभी छुट्टियां वीकेंड को छोड़कर हैं.

किस दिन, किस राज्‍य में अवकाश? 

1 दिसंबर 2025 को सोमवार के दिन अरुणाचंल प्रदेश, नागालैंड में स्टेट इनॉगरेशन डे और इंडिजिनस फेथ डे 
3 दिसंबर 2025 को बुधवार के दिन गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर का त्योहार 
12 दिसंबर 2025 को शुक्रवार के दिन मेघालय में पा तोगन नेंगमिनजा संगमा की डेथ एनिवर्सरी
18 दिसंबर 2025 को गुरुवार के दिन मेघालय में यू सोसो थाम की डेथ एनिवर्सरी
19 दिसंबर 2025 को शुक्रवार के दिन गोवा में गोवा लिबरेशन डे
22 दिसंबर 2025 को शनिवार के दिन सिक्किम में लोसूंग/नामसूंग फेस्टिवल
24 दिसंबर 2025 बुधवार को मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में क्रिसमस ईव सेलिब्रेशन 
25 दिसंबर गुरुवार को पूरे भारत में क्रिसमस के मौके पर अवकाश रहने वाला है
26 दिसंबर शुक्रवार को मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में क्रिसमस सेलिब्रेशन के कारण अवकाश 
27 दिसंबर शनिवार को नागालैंड में क्रिसमस के कारण बैंकों की छुट्टी रहने वाली है
30 दिसंबर गुरुवार को मेघालय में यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि पर अवकाश रहने वाला है. 
31 दिसंबर शुक्रवार को मिजोरम और मणिपुर में न्यू ईयर ईव या इमोइनु इराटपा के कारण अवकाश. 

वीकेंड कितने दिन का रहने वाला है
दिसंबर 2025 के दौरान 6 वीकेंड के कारण छुट‍ि्टयां रहने वाली है. इसमें 13 को दूसरा शनिवार और 27 को चौथा शनिवार के कारण बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं. 7, 14, 21 और 28 को रविवार के कारण अवकाश रहने वाला है. ये छुट्टियां पूरे भारत में रहेंगी. 

