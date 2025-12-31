Choice Broking की न्यू ईयर च्वाइस, कहा- साल 2026 में खरीदें ये 3 स्टॉक्स!

साल 2025 का आज आखिरी दिन है. कारोबार के दौरान बाजार में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. साल 2025 में BSE सेंसेक्स और Nifty50 में करीब 9% की बढ़त रही. जो कि साल 2024 के मुकाबले थोड़ा बेहतर है.

साल 2025 के आखिरी कारोबारी सत्र में सेंसेक्स (Sensex) दोपहर डेढ़ बजे 671 अंकों की तेजी के साथ 85,346 अंक पर कारोबार कर रहा है. जबकि निफ्टी 223 अंक चढ़कर 26162 अंक पर ट्रेड कर रहा है.

इस बीच अगर आप नए साल में निवेश के लिए कुछ स्टॉक्स तलाश रहे हैं तो ब्रोकरेज फर्म Choice Broking ने वर्ष 2026 के लिए 3 स्टॉक्स सुझाए हैं, जो निवेशकों को अच्छे रिटर्न दे सकते हैं. ब्रोकरेज ने तीनों स्टॉक्स में तेजी की वजह भी बताई है.

1. Mahindra & Mahindra (M&M)

रेटिंग: Buy

टारगेट प्राइस: 4,000 रुपये- 4,180 रुपये.

स्टॉप लॉस: 3,350 रुपये.

यह शेयर एक शानदार तेजी के बाद पिछले कुछ महीने से एक दायरे में कारोबार कर रहा है. या कहें Consolidation दिखा रहा है. 3500 से 3550 रुपये के ऊपर डिमांड जोन है, और यह मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है. फिलहाल शेयर 3700 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है.

2. Hindustan Petroleum Corporation (HPCL)

रेटिंग: Buy

टारगेट प्राइस: 525 रुपये- 550 रुपये.

स्टॉप लॉस: 442 रुपये

फिलहाल शेयर 494.85 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है. 460 से 465 रुपये के आसपास डिमांड जोन बनी हुई है. जबकि शेयर के लिए 440 से 445 रुपये मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है.



3. Marico Ltd

रेटिंग: Buy

टारगेट प्राइस: 820 से 855 रुपये.

स्टॉप लॉस: 690 रुपये.

Marico लंबे समय के एक दायरे में कारोबार कर रहा है, साल के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर 750 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है. मार्च के लो से शेयर में अच्छी-खासी रिकवरी देखने को मिल रही है. मेरिको शेयर के लिए 720 से 725 रुपये मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है.

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

