Anand Rathi IPO: आज से बोली लगा सकते हैं निवेशक, जानें GMP-लिस्टिंग डेट और अन्य डिटेल्स

Anand Rathi Wealth Ltd IPO: वित्तीय सेवाएं (Financial Services) देने वाली कंपनी आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड (Anand Rathi Wealth Ltd) का आईपीओ (IPO) आज यानी गुरुवार से ओपन हो गया है. कंपनी का आईपीओ (Anand Rathi IPO) छह दिसंबर को बंद होगा, जिसके लिए 530-550 रुपये का प्राइस बैंड (Price Band) तय किया गया है.

आईपीओ से पहले एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए इतने करोड़

कंपनी ने बुधवार को बताया कि उसने आईपीओ से पहले एंकर निवेशकों (Anchor Investors) से 194 करोड़ रुपये जुटाए हैं. कंपनी का यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (Offer For Sale) है. ओएफएस (OFS) के जरिए कंपनी के प्रमोटर्स और पुराने निवेशक अपनी हिस्सेदारी कम करते हैं. इस आईपीओ में कंपनी के प्रमोटर्स और एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स 1.2 करोड़ इक्विटी शेयर बेचने का प्रयास कर रहे हैं. इससे कंपनी को 660 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है.

ग्रे मार्केट में मिला 130 रुपये का प्रीमियम

ग्रे मार्केट (Grey Market) में आनंद राठी वेल्थ आईपीओ की स्थिति को देखें तो यह प्रीमियम पर उपलब्ध है. कंपनी को 130 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) मिला है. इससे बाजार के जानकारों को उम्मीद है कि शेयर बाजार (Share Market) में भी इस आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा. कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए प्राइस बैंड (Price Band) पर 25 रुपये का डिस्काउंट (Discount) दिया है.

इतने पैसे लगा सकेंगे खुदरा निवेशक

आनंद राठी आईपीओ के लिए एक लॉट का साइज (Anand Rathi IPO Lot Size) 27 शेयर तय किया गया है. एक रिटेल इन्वेस्टर (Retail Investor) अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 351 शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे. इस आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स को कम से कम 14,850 रुपये की बोली पेश करनी होगी और वे ज्यादा से ज्यादा 1,93,050 रुपये लगा सकेंगे.

अलॉटमेंट, रिफंड, लिस्टिंग की तारीखें

इस आईपीओ के तहत शेयरों का अलॉटमेंट (Anand Rathi IPO Share Allotment) नौ दिसंबर को होगा. जिन निवेशकों को सफलता नहीं मिलेगी, उन्हें 10 दिसंबर को रिफंड (Refund) मिलेगा. सफल बोली लगाने वालों के डीमैट खाते (Demat Account) में शेयर 13 दिसंबर को जमा होंगे. आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) पर 14 दिसंबर को लिस्ट (Anand Rathi IPO Listing) होंगे.