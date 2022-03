Airtel credit card: अब बनवाइए एयरटेल का क्रेडिट कार्ड, कैशबैक समेत मिलेंगे ये फायदे

भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने अपने 34 करोड़ कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए Axis Bank के साथ मिलकर एक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड (Airtel-Axis Bank Credit Card) लॉन्च किया है. कंपनी ने अपने ग्राहकों को अनूठे बेनिफिट्स देने के लिए Axis Bank के साथ रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) की है.

बड़े काम का है ये कार्ड (Airtel Axis Bank Credit Card Benefits)



इस कार्ड को खास तौर पर Airtel के ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. Airtel Axis Bank Credit Card यूज करने पर Airtel के कस्टमर्स को कैशबैक, खास डिस्काउंट, डिजिटल वाउचर्स और कई तरह की कॉम्प्लिमेंट्री सर्विसेज मिलेगी.

मिलेगा इतना कैशबैक (Airtel Axis Bank Credit Card Cashback Plan)

Airtel Axis Bank Credit Card यूजर्स को कार्ड स्पेंड्स पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे. वहीं, Airtel Mobile/ DTH के रिचार्ज या Airtel Black एवं Airtel Xstream Fiber के बिल पेमेंट पर 25 फीसदी कैशबैक भी मिलेगा. इतना ही नहीं Airtel Thanks App के जरिए इलेक्ट्रिसिटी/ गैस/ पानी के बिल के भुगतान पर 10 फीसदी का कैशबैक मिलेगा. इतना ही नहीं Big Basket, Swiggy, Zomato से ऑर्डर के लिए इस कार्ड का यूज करने पर 10 फीसदी का कैशबैक और बाकी सभी स्पेंडिंग पर एक फीसदी का कैशबैक मिलेगा.

ऐसे मिलेगा कार्ड (How to Apply for Airtel Axis Bank Credit Card)

ये बेनिफिट्स पाने के लिए यूजर को 500 रुपये की ज्वाइनिंग फीस देनी होगी. हालांकि, कार्ड इश्यू होने के 30 दिन के भीतर एक्टिवेशन पर 500 रुपये का ई-वाउचर मिलेगा.

भारती एयरटेल के एमडी और सीईओ (भारत और साउथ अफ्रीका) Gopal Vittal ने इस ऑफर को लेकर कहा, "टेलिकॉम-बैंक की यह पार्टनरशिप सबके लिए बेनिफिशियल है. इसके जरिए एयरटेल के ग्राहकों को एक्सिस बैंक के वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सर्विसेज पोर्टफोलियो का एक्सेस मिलेगा. दूसरी ओर एक्सिस बैंक को एयरटेल की मजबूत डिजिटल क्षमताओं और डिस्ट्रिब्यूशन की गहरी पहुंच का फायदा मिलेगा."



