OFFER LIVE: महज 1499 रुपये में हवाई सफर, आज से 31 जुलाई तक करें टिकट बुक

अगर आप सस्ते में हवाई सफर का आनंद उठाना चाहते हैं, तो फटाफट AirAsia India के नए ऑफर का लाभ उठाते हुए टिकट बुक कराएं. एयर एशिया की ओर से केवल 1,499 रुपये की शुरुआती किराये पर हवाई सफर का ऑफर किया जा रहा है.

दरअसल, AirAsia ने अपनी पे डे सेल (Pay Day Sale) के तहत इस ऑफर को लॉन्च किया है. यह प्रमोशन कैंपेन 28 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए वैलिड है, यानी बुकिंग चालू है और अगर आप इच्छुक हैं तो टिकट बुक करा सकते हैं.

टिकट की बुकिंग चालू

इस स्कीम के तहत टिकट बुक कराने आप 15 अगस्त से 31 दिसंबर तक यात्रा कर सकते हैं. कंपनी ने ट्वीट में लिखा है, 'अगर आप लंबे समय से घूमने की योजना बना रहे हैं तो अब एयर एशिया के साथ इसे पूरा कर सकते हैं.'

एयरलाइन के #PayDaySale fares की शुरुआती किराये 1,499 रुपये है. अगर आप 15 अगस्त से 31 दिसंबर 2022 तक सफर करना चाहते हैं तो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं. आप http://airasia.co.in वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करा सकते हैं.

