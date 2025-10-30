Adani Power Q2 Result: अडानी पावर का आया रिजल्ट, नेट प्रॉफिट 2953cr, रेवेन्यू में उछाल

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर (Adani Power) ने अपनी जुलाई–सितंबर तिमाही (Q2) के नतीजे जारी कर दिए हैं, दूसरी तिमाही में कंपनी के रिजल्ट मिले-जुले रहे. सितंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 11% घटकर 2,953 करोड़ रुपये रहा, पिछले साल समान तिमाही में अडानी पावर का मुनाफा करीब 3,332 करोड़ रुपये था.

हालांकि सालाना आधार पर कंपनी की रेवेन्यू में मामूली 1 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है. दूसरी तिमाही में Revenue बढ़कर 13,457 करोड़ रुपये हो गई है. जबकि पिछले साल समान तिमाही में 13,339 करोड़ रुपये था.

अडानी पावर का रिजल्ट मिला-जुला

दूसरी तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट (EBITDA) भी गिरा है, यह 2% तक कम हुआ है और इस तिमाही में यह 5,150 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी दौरान यह 5,276 करोड़ रुपये था. साथ ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी घटकर 38.3% पर आ गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 39.6% था.

रिजल्ट के बाद शेयर की चाल

इन आंकड़ों से साफ हुआ कि कंपनी को पिछले साल की तुलना में इस साल चुनौतियों का सामना करना पड़ा. राजस्व लगभग स्थिर रहा, लेकिन मुनाफे और मार्जिन में गिरावट रही.

गुरुवार को शेयर बाजार में इसका असर दिखने को भी मिला. क्योंकि नतीजे कारोबार के दौरान ही आए. अडानी पावर का शेयर 0.29 फीसदी बढ़कर 163 रुपये पर बंद हुआ. हालांकि पिछले एक साल में अडानी पावर (Adani Power Share) के शेयर ने करीब 37 फीसदी का रिटर्न दिया है. पिछले एक महीने में शेयर करीब 12 फीसदी मजबूत हुआ है.

क्यों आ रही है गिरावट?

उदाहरण के लिए बिजली उत्पादन लागत में बढ़ोतरी, ईंधन की कीमतें ऊंची होना, बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ना या मांग कमजोर होना.लागत बढ़ने से मुनाफे पर दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है.

