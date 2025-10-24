बेंगलुरु के प्राइम इलाके हुए बजट से बाहर, अब इन इलाकों में घर तलाश रहे लोग

भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में अब प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं. शहर के पारंपरिक टेक हब जैसे व्हाइटफ़ील्ड, सरजापुरा रोड और आउटर रिंग रोड अब मिडिल क्लास खरीदारों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं. इसी वजह से, बेंगलुरु का हाउसिंग मार्केट अब तेज़ी से शहर के बाहरी ज़ोन की ओर शिफ्ट हो रहा है.

घर खरीदार अब नॉर्थ बेंगलुरु, देवनाहल्ली, हेन्नूर और डोड्डाबल्लापुर मेन रोड जैसे बाहरी इलाकों की तलाश कर रहे हैं. वे यहां की किफायती कीमतों और मजबूत दीर्घकालिक विकास क्षमता से आकर्षित हो रहे हैं. जानकारों का कहना है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर इन उभरते हुए माइक्रो-मार्केट्स के आकर्षण को बढ़ा रहा है.

हालांकि, बुनियादी ढांचे की चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ये घर अक्सर प्रमुख रोज़गार केंद्रों से काफी दूर स्थित होते हैं. मज़बूत सार्वजनिक परिवहन के अभाव में, रोज़ाना आना-जाना समय लेने वाला और महंगा हो सकता है. बेंगलुरु में प्रॉपर्टी की कीमतों में यह बदलाव पिछले कुछ वर्षों से, खासकर 2021 के बाद तेज़ी से शुरू हुआ है.

उत्तरी बेंगलुरु का उदय

देवनाहल्ली, हेन्नूर और हेब्बल जैसे उत्तरी बेंगलुरु के उपनगरों में अब आईटी/बिजनेस पार्कों का विस्तार हो रहा है. एयरपोर्ट से निकटता और आगामी मेट्रो कनेक्टिविटी ने 2025 में इस क्षेत्र को लॉन्च और बिक्री के मामले में सबसे आगे ला दिया है, जहां नए आवासीय यूनिट्स का 60% हिस्सा लॉन्च किया गया है.

सेंट्रल हब से विला मार्केट तक

शहर के केंद्रीय आधुनिक अपार्टमेंट अभी भी प्रीमियम कीमतों पर बिक रहे हैं, जो उन्हें बजट खरीदारों की पहुंच से दूर कर रहे हैं. जैसे-जैसे बेंगलुरु का हाउसिंग मार्केट बदल रहा है, कुछ खरीदार अब सुविधा और रोज़गार के केंद्रों से नज़दीकी के मुकाबले किफायती दाम, सुविधाओं और भविष्य में मूल्य वृद्धि के बीच संतुलन बना रहे हैं, यह रुझान शहर के प्रॉपर्टी परिदृश्य को पूरी तरह से नया आकार दे रहा है. पिछले एक साल में, बेंगलुरु के विला मार्केट में भी मांग और कीमतों दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, खासकर इसके तेजी से विकसित हो रहे बाहरी इलाकों में. इस सेगमेंट में ₹2 करोड़ से ₹3 करोड़ के बीच के विला सबसे लोकप्रिय बनकर उभरे हैं.

