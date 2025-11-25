इस देश के नागरिकों के लिए पुर्तगाल रेजिडेंसी की मांग बढ़ी, गोल्डन वीजा फंड मंजूर

पुर्तगाल का गोल्डन वीजा कार्यक्रम अब एक नए चरण में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण वैश्विक निवेशक, विशेष रूप से अमेरिकी, इसमें शामिल होने के अपने तरीके को बदल रहे हैं. चूकि इस कार्यक्रम की पात्रता से संपत्ति में निवेश को हटा दिया गया है, इसलिए पुर्तगाल की रेजिडेंसी हासिल करने के लिए अब फंड-आधारित विकल्प सबसे अधिक मांग वाला रास्ता बन गया है.

ये फंड, जो अत्यधिक विनियमित विविध और अब विशेषज्ञता वाले होते हैं, गोल्डन वीजाआवेदनों का प्रमुख हिस्सा बन गए हैं. कई निवेशक इसे यूरोप के इस लोकप्रिय निवास-दर-निवेश कार्यक्रम में प्रवेश करने का सबसे साफ और टिकाऊ तरीका मानते हैं.

यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब पुर्तगाल का निवास परमिट फॉर इन्वेस्टमेंट (ARI), जिसे गोल्डन वीजा के नाम से जाना जाता है, हर साल हजारों अमेरिकी नागरिकों को आकर्षित कर रहा है. कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर के अनुसार, यह वीजा धारकों को पांच साल तक देश में रहने की अनुमति देता है, जिसके बाद वे स्थायी निवास या पुर्तगाली नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी अपील पूरे शेंगेन जोन (Schengen zone) में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की स्वतंत्रता है.

आवास की बढ़ती कीमतों से जुड़े होने के कारण 2023 में रियल एस्टेट श्रेणी को हटा दिए जाने के बाद, अमेरिकियों के पास अब संपत्ति के माध्यम से योग्यता प्राप्त करने का विकल्प नहीं बचा है. इसके बजाय, अब €500,000 निवेश फंड का रास्ता सामने आया है. आमतौर पर वेंचर कैपिटल या अन्य विनियमित फंडों में निवेश जो अब इस कार्यक्रम में प्रवेश का प्रमुख द्वार बन गया है.

अमेरिकियों के लिए फंड विकास

एक नए घटनाक्रम ने अमेरिकियों को पुर्तगाल के फंड विकास के केंद्र में ला दिया है. अक्टूबर में, LXL वेंचर्स गोल्डन वीजा चाहने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए विशेष रूप से बनाया गया, सरकार द्वारा अनुमोदित पहला निवेश फंड बन गया. कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर को LXL वेंचर्स ने बताया कि यह अनुमोदन पुर्तगाली प्रतिभूति बाजार आयोग से मिला हुआ है.

CNT के अनुसार, LXL वेंचर्स के टैक्स वकील और पार्टनर ज़ीव फिशर ने बताया कि LXL अपनी 60% पूंजी का निवेश पुर्तगाल के भीतर करता है. 35% 'कम जोखिम वाले निवेशों' में लगाया जाता है, 25% 'शुरुआती चरण की टेक्नोलॉजी कंपनियों' में लगाया जाता है. बची हुई 40% पूंजी अमेरिकी कंपनियों में निवेश की जाती है, जिससे एक ऐसी सीमा-पार संरचना बनती है जो अमेरिकियों को आकर्षक लगती है. यह संरचना पुर्तगाल में बसने और अपनी परिचित वित्तीय व्यवस्था के बीच संतुलन बनाती है.

टैक्स और इकोसिस्टम में भागीदारी

निवेश रणनीति के अलावा, LXL का लक्ष्य अमेरिकी प्रवासियों के लिए सबसे बड़ी जटिलताओं में से एक टैक्सेशन को हल करना है. चूंकि विदेश में रहते हुए भी अमेरिकियों को अमेरिका में टैक्स फाइल करना जारी रखना पड़ता है, इसलिए यह फंड विशेष रूप से सीमा-पार सलाहकार सहायता प्रदान करता है.

निवेशकों को ग्रीन ओसियन ग्लोबल और फ्रेश पुर्तगाल जैसे फर्मों तक पहुंच मिलती है. ये ऐसी कंपनियां हैं, जो अमेरिकी नागरिकों को विदेश जाने पर वित्तीय, कानूनी और टैक्स अनुपालन से जुड़ी मदद करने में विशेषज्ञ हैं. लेकिन फिशर का कहना है कि इसका गहरा मूल्य इस बात में है कि LXL निवेशकों को पुर्तगाल के टेक समुदाय के भीतर कैसे स्थान दिलाता है. उन्होंने कहा, "यह फंड के टेक्नोलॉजी निवेश वाले हिस्से के माध्यम से और पुर्तगाल के टेक समुदाय के साथ मिलकर काम करके हासिल किया जाता है, ताकि निवेशकों को इस इकोसिस्टम में इस तरह से शामिल होने में मदद मिल सके जिससे वे टैक्स लाभ के लिए योग्य हो सकें."

