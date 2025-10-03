scorecardresearch
 

नोएडा अथॉरिटी की बैठक आज, बिल्डरों की लेटलतीफी पर हो सकता है फैसला

नोएडा में फ्लैट खरीदारों की समस्याएं लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रही हैं. इन चुनौतियों और शहर के तेज़ विकास की ज़रूरतों को देखते हुए, आज नोएडा अथॉरिटी एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है.

Advertisement
X
नोएडा अथॉरिटी की बैठक (Photo-ITG)
नोएडा अथॉरिटी की बैठक (Photo-ITG)

नोएडा अथॉरिटी की एक महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक 3 अक्टूबर को हो रही है. इस बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिसमें आवंटन, भुगतान और मंज़ूरी से जुड़ी एकीकृत नीति की समीक्षा करना सबसे अहम है, एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक के दौरान बोर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को तय समय पर पूरा करने की स्थिति का भी जायज़ा लेगा.

इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, जैसे कि एक नए कचरा प्रबंधन प्लांट को मंज़ूरी देना, पानी के मीटर शुल्क को तय करना, और आने वाले जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए बजटीय आवंटन पर विचार करना. इस बैठक की अध्यक्षता औद्योगिक विकास आयुक्त और अथॉरिटी चेयरमैन दीपक कुमार करेंगे.

यह भी पढ़ें: इस शहर में बन रही है AI सिटी! घर, अस्पताल और मॉल..नौकरियां भी मिलेंगी 

सम्बंधित ख़बरें

Ravan Dahan
कई शहरों में बारिश, भीगकर गिरे रावण के पुतले 
25 लाख तक की छूट, फ्री iPhone... जानिए डेवलपर्स क्यों बेच रहे सस्ता घर 
Thieves raid the house of a retired IAS officer
नोएडा में रिटायर्ड IAS अधिकारी के घर लाखों की चोरी, CCTV में पूरी वारदात कैद 
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में दुर्गा पूजा, पंडालों में दिख रहा ग्रीक-भारतीय कला का संगम 
यूपी के छोटे शहरों में भी बनेंगे नए घर
UP RERA की 21 नए प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी, NCR से गोरखपुर तक बनेंगे सस्ते घर 

बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर भी चर्चा


बोर्ड बिल्डरों द्वारा नियमों के अनुपालन और प्रोजेक्ट डिलीवरी की स्थिति की भी समीक्षा करेगा. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि अमिताभ कांत समिति के तहत जमा किए गए फंड का रिकॉर्ड, साथ ही फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री भी पेश की जाएगी. वहीं समय पर प्रोजेक्ट पूरा हो और होमबायर्स के हितों की रक्षा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए चूक करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई पर भी मार्गदर्शन मांगा जा सकता है.

Advertisement

सबसे अहम एजेंडा में से एक एकीकृत नीति (unified policy) की समीक्षा करना है. यह नीति तीनों प्राधिकरणों में आवंटन, भुगतान शेड्यूल और मंज़ूरी जैसे महत्वपूर्ण मामलों को नियंत्रित करती है. वर्तमान में, भुगतान की समय-सीमा में भिन्नता है. कुछ योजनाओं के लिए 60 दिनों के भीतर भुगतान आवश्यक है, जबकि अन्य के लिए यह समय-सीमा 90 दिनों की है. यह अंतर डेवलपर्स और खरीदारों दोनों के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करता है. रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड से उम्मीद की जा रही है कि वह इन सभी समय-सीमाओं को एक समान करने और पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार करेगा.

यह भी पढ़ें: बीच या पहाड़, सेकंड होम के लिए ये 5 शहर सबसे हॉट रियल एस्टेट डेस्टिनेशन

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement