मुंबई के इस इलाके में प्रॉपर्टी के दाम में तूफानी उछाल, कई गुना बढ़ेंगे रेट

दिल्ली-एनसीआर के बाद अब नवी मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदना आम आदमी के लिए और महंगा होने जा रहा है. नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (NMIA) के उद्घाटन और परिचालन की तैयारी के साथ ही आसपास के रियल एस्टेट बाजार में तूफानी तेज़ी आ गई है. विश्लेषकों का अनुमान है कि कीमतों में 15,000 रुपये प्रति वर्ग फुट तक का उछाल देखने को मिल सकता है.

नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (NMIA) आस-पास के क्षेत्रों जैसे पनवेल, उलवे और खारघर में रियल एस्टेट की कीमतों को तेज़ी से बढ़ा रहा है. इस उछाल की मुख्य वजह बेहतर कनेक्टिविटी, रोजगार सृजन और बड़े पैमाने पर होने वाला वाणिज्यिक विकास है. निवेशकों की रुचि और बड़े विकास कार्यों के कारण कीमतों में बढ़ोतरी पहले से ही शुरू हो गई है.

8 अक्टूबर को होगा एयरपोर्ट का उद्घाटन

8 अक्टूबर को एयरपोर्ट का औपचारिक उद्घाटन होगा और लगभग दो महीने बाद, दिसंबर में एयरलाइन उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जिससे इस क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी.

आंकड़ों के अनुसार, जमीन और प्रॉपर्टी की कीमतों में बड़ा अंतर आने वाला है. NAINA में जमीन की कीमतें, वर्तमान में, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया (NAINA) में ज़मीन की कीमतें 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये प्रति गुंठा (101.17 वर्ग मीटर) के बीच हैं, जिसका अर्थ है 5,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर.

प्रॉपर्टी की कीमतों में अनुमानित उछाल



पूरे नवी मुंबई में, खासकर पनवेल में, प्रॉपर्टी की कीमतों में 5% से 15% तक की वृद्धि होने का अनुमान है. वर्तमान में, पनवेल और न्यू पनवेल में कीमतें प्रोजेक्ट और लोकेशन के आधार पर 6,500 रुपये से 10,500 रुपये प्रति वर्ग फुट के बीच हैं. हालांकि, एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद, यह कीमतें बढ़कर 12,500 रुपये से 15,000 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच सकती हैं.

यह उछाल न केवल निवेशकों के लिए बड़ा मौका है, बल्कि उन लोगों के लिए भी चिंता का विषय है जो इस क्षेत्र में किफायती घर की तलाश कर रहे हैं. जिस तरह दिल्ली-एनसीआर में एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे ने कीमतों को नई ऊंचाई दी है, NMIA भी नवी मुंबई को रियल एस्टेट के एक नए और महंगे युग में ले जा रहा है.

