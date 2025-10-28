scorecardresearch
 

नाडियाडवाला ग्रैंडसन ने रियल एस्टेट में लगाया बड़ा दांव, मुंबई में ₹36.57 करोड़ में खरीदे दो अपार्टमेंट 

बॉलीवुड का मशहूर प्रोडक्शन हाउस नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट इस बार फिल्मों नहीं, बल्कि रियल एस्टेट में किए गए ₹36.57 करोड़ के निवेश को लेकर चर्चा में है. कहां हैं ये करोड़ों के फ्लैट और क्या है इस डील की खासियत? पढ़िए इस खबर में...

रियल एस्टेट में नाडियाडवाला ग्रैंडसन का 'डबल दांव' (Photo: x.com/ @S_NadiadwalaFan)
रियल एस्टेट में नाडियाडवाला ग्रैंडसन का 'डबल दांव' (Photo: x.com/ @S_NadiadwalaFan)

बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हिट फिल्में बनाने वाला प्रोडक्शन हाउस नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट एक बार फिर खबरों में है, लेकिन इस बार मामला फिल्मों का नहीं बल्कि प्रॉपर्टी का है. कंपनी ने मुंबई में  ₹36.57 करोड़ रुपये जैसी बड़ी रकम खर्च करके एक साथ दो आलीशान अपार्टमेंट खरीद लिए हैं. जो कि एक बड़ा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है. यह डील साफ बताती है कि प्रोडक्शन हाउस मुंबई के सबसे पॉश इलाके में अपनी जगह बनाना चाहता है. आइए, जानते हैं कहां और कैसे हुई यह करोड़ों की डील और इन अपार्टमेंट्स में क्या-क्या खास है.

36 करोड़ से ज़्यादा की डबल डील

नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने मुंबई के प्रभादेवी इलाके में हबटाउन ट्वेंटी फाइव नॉर्थ नाम की बिल्डिंग में ये दो अपार्टमेंट खरीदे हैं. कंपनी ने एक-एक करके नहीं, बल्कि एक ही समय में ये दो बड़ी डील फाइनल की हैं. पहला अपार्टमेंट 23वीं मंजिल पर है और इसका साइज करीब 2,390 वर्ग फुट है. इसके लिए कंपनी ने ₹18.57 करोड़ चुकाए हैं. जबकि दूसरा अपार्टमेंट भी इसी बिल्डिंग की 26वीं मंजिल पर है और यह भी करीब 2,382 वर्ग फुट का है. इसकी कीमत ₹18 करोड़ है. अच्छी बात यह है कि दोनों अपार्टमेंट के साथ दो-दो कार पार्किंग की जगहें भी मिली हैं. यह पूरा लेन-देन 16 अक्टूबर, 2025 को रजिस्टर किया गया, जिसके लिए कंपनी ने करोड़ों रुपये स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस दी है.

यह भी पढ़ें: फेस्टिव सीजन में लग्जरी या सस्ता घर? जानिए किसे चुन रहे हैं भारत के होम बायर्स

प्रभादेवी क्यों है इतना खास?

प्रभादेवी मुंबई के सबसे पॉश और महंगे इलाकों में से एक है. यह इलाका इसलिए इतना खास है क्योंकि यह वर्ली और दादर जैसे इलाकों के करीब है. यहां से लोअर परेल और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे बड़े बिजनेस सेंटर तक पहुंचना बहुत आसान है. इसके अलावा इस इलाके में आलीशान ऊंची इमारतें, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस और मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर है. प्रभादेवी को मुंबई के सबसे पसंदीदा और खास जगहों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहां शहर की सुविधा और अमीरी का अच्छा तालमेल देखने को मिलता है.

यह भी पढ़ें: भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में रिकॉर्ड उछाल, Q3 में 24,000 करोड़ का कारोबार

प्रोडक्शन हाउस का रियल एस्टेट पर फोकस

नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अच्छी और हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है. लेकिन यह पहली बार नहीं है जब कंपनी ने रियल एस्टेट में इतना बड़ा निवेश किया है. इससे पहले, जुलाई 2024 में भी कंपनी ने अंधेरी पश्चिम के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में ₹1.8 लाख मासिक किराये पर दो फ्लैट लीज पर लिए थे. सिर्फ इतना ही नहीं, 2023 में भी यह प्रोडक्शन हाउस अंधेरी पश्चिम में ₹31.30 करोड़ में एक बड़ा प्लॉट (7,470 वर्ग फुट) खरीदने को लेकर खबरों में था. ये डील्स बताती हैं कि साजिद नाडियाडवाला की कंपनी अब फिल्मों के साथ-साथ मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है.
 

---- समाप्त ----
