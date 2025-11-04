मुंबई के लिंकिंग रोड पर पुराने फ्लैटों के लिए बिल्डर क्यों दे रहे हैं मुंह मांगी कीमत

मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में बांद्रा और खार का नाम हमेशा से ही आगे रहा है, लेकिन कुछ सालों में लिंकिंग रोड के आसपास के इलाके में प्रॉपर्टी में अभूतपूर्व उछाल आया है. वह दौर अब चला गया जब पुराने फ्लैटों को बेचने के लिए संघर्ष करना पड़ता था. आज, बिल्डर्स इन पुरानी संपत्तियों के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं.

लिंकिंग रोड के पास रियल एस्टेट बूम का मुख्य स्रोत पुनर्विकास है. बांद्रा और खार जैसे प्राइम इलाकों में नई, खाली ज़मीन (Greenfield Project) न के बराबर है. इसलिए, बिल्डरों की नजर उन पुरानी सहकारी आवास समितियों पर है जो कम FSI पर बनी थीं. FSI एक नियामक टूल है, जो यह तय करता है कि किसी प्लॉट पर ज़मीन के क्षेत्रफल के मुकाबले कितनी इमारत खड़ी की जा सकती है. महाराष्ट्र सरकार द्वारा समय-समय पर FSI में दी गई ढील और प्रीमियम चुकाकर अतिरिक्त FSI खरीदने की अनुमति ने पुनर्विकास को आर्थिक रूप से बेहद आकर्षक बना दिया है.

बिल्डर क्यों दे रहे हैं पुरानी इमारतों के लिए भारी रकम?

लिंकिंग रोड के आस-पास का क्षेत्र एक माइक्रो-मार्केट है. यहां बॉलीवुड हस्तियां, हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स रहते हैं. खरीदार इस इलाके में रहना चाहते हैं, भले ही उन्हें प्रीमियम कीमत चुकानी पड़े. बिल्डर पुरानी इमारत के मौजूदा निवासियों को मुफ्त में बड़े फ्लैट दे सकते हैं और फिर भी उनके पास बाज़ार में बेचने के लिए बहुत अधिक अतिरिक्त इन्वेंट्री बचती है.

लिंकिंग रोड कनेक्टिविटी, लग्जरी रिटेल और सामाजिक बुनियादी ढांचे के मामले में बेजोड़ है. इस 'प्राइम लोकेशन' के लिए खरीदार भारी 'प्रीमियम' देने को तैयार हैं, जिससे बिल्डरों का मुनाफा बढ़ जाता है. वहीं इस इलाके में लग्जरी अपार्टमेंट्स की दरें आसानी से ₹1 लाख प्रति वर्ग फुट से ऊपर हैं, ऊंचे बिक्री मूल्य का मतलब है कि बिल्डर पुरानी सोसायटी को हासिल करने के लिए भी ज़्यादा पैसे दे सकते हैं.

