310 करोड़ में बिका 95 साल पुराना लुटियंस का आलीशान बंगला, कौन है खरीदार?

दिल्ली के रियल एस्टेट बाज़ार में एक बड़ा सौदा हुआ है. लुटियंस का 95 साल पुराना एक आलीशान बंगला ₹310 करोड़ में बिका है. इस डील के खरीदार मुंबई की कंपनी जेंटेक्स मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड हैं, जो स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल से जुड़ी हुई है.

इस आलीशान बंगले की क्या है खासियत? (Photo-AI-Generated)
इस आलीशान बंगले की क्या है खासियत? (Photo-AI-Generated)

दिल्ली के रियल एस्टेट बाजार में एक बड़ा सौदा हुआ है, जहां 310 करोड़ रुपये में एक आलीशान बंगला बिका है. यह डील लुटियंस दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों में से एक में हुई है, जिसने एक बार फिर इस क्षेत्र की प्राइम प्रॉपर्टी की ऊंची कीमत को उजागर किया है. इस सौदे ने लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट में हलचल मचा दी है, और यह साबित करता है कि प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ की मांग अभी भी  मज़बूत बनी है.

मुंबई स्थित जेंटेक्स मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली के एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर 3,540 वर्ग गज का एक बंगला ₹310 करोड़ में खरीदा है. यह कंपनी स्टील कारोबारी लक्ष्मी मित्तल से जुड़ी हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक इस बंगले की रजिस्ट्री जून के महीने में हुई थी. जिसके लिए करीब 22 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी दी गई है. 

यह भी पढ़ें: Allu Arjun luxurious lifestyle : 100 करोड़ का बंगला, 7 करोड़ की वैनिटी वैन, आलीशान है 'पुष्पा' स्टार की रियल लाइफ

क्या है इस बंगले की खासियत?

इस बंगले का निर्माण, अलवर के एक शाही परिवार ने 1930 में कराया था. इसके मालिक यशवंत सिंह थे, जिन्हें लोग अलवर के महाराज कुमार यशवंत सिंह के नाम से जानते हैं. यशवंत सिंह ने इसी साल की शुरुआत में दिल्ली के गोल्फ लिंक्स इलाके में भी 100 करोड़ रुपये का एक बंगला खरीदा था. 3,540 वर्ग गज यानी 31,860 वर्ग फुट में फैले इस बंगले का सौदा प्रति वर्ग गज 8.75 लाख रुपये के हिसाब से हुआ है. लुटियंस बंगला जोन (LBZ) में चारों ओर हरियाली और पुराने ज़माने की इमारतें हैं. यहां कंस्ट्रक्शन और मरम्मत के सख्त नियम हैं, ताकि इसकी पुरानी पहचान बनी रहे.

पिछले कुछ सालों में  इस इलाके में 200 से 400 करोड़ रुपये तक के बंगले बिके हैं, इन्हें खरीदने वालों में बड़े कॉर्पोरेट घराने, टेक कंपनियों के मालिक और पुराने बिज़नेस परिवार शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगला खरीदने वाली कंपनी जेंटेक्स मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के एक निदेशक सूर्य कुमार कानोड़िया हैं. इस मामले पर जेंटेक्स मर्चेंट्स ने कोई टिप्पणी नहीं की, वहीं लक्ष्मी मित्तल की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं दी गई है. 

यह भी पढ़ें: लुटियंस दिल्ली के 173 करोड़ के बंगले की मालकिन होंगी सोनम कपूर


बड़े-बड़े बिजनेस लीडर्स और अमीर लोगों का ये पसंदीदा इलाका है.  इसी साल की शुरुआत में, क्राइज़कैपिटल (ChrysCapital) के पार्टनर संजय कुकरेजा और उनकी पत्नी श्वेता शर्मा ने गोल्फ लिंक्स इलाके में 155 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी है. श्वेता शर्मा सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की सीईओ हैं. अंसल ग्रुप के प्रमोटर सुशील अंसल की पत्नी कुसुम अंसल ने फिरोज शाह रोड पर अपना बंगला 241 करोड़ रुपये में बेचा. इसे याताह एंटरप्राइज नाम की गुजरात की एक कंपनी ने खरीदा है.

