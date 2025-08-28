दिल्ली के पॉश इलाकों में घर लेने का मौका, DDA की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की पूरी जानकारी

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपनी प्रीमियम हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दी है, जिसमें दिल्ली के कुछ सबसे पसंदीदा इलाकों में आलीशान फ्लैट दिए जा रहे हैं. ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ई-ऑक्शन के जरिए हो रही है, इसके लिए आप SBI के ई-ऑक्शन पोर्टल और DDA की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

DDA की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 26 अगस्त से हो गई है और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 24 सितंबर 2025 को शाम 6 बजे तक रहेगी. वहीं फाइनल सबमिशन की आखिरी तारीख. 26 सितंबर 2025 शाम 6 बजे तक होगी. ऑक्शन की तारीख 18 से 20 सितंबर तक रहेगी.

eservices.dda.org.in और dda.etender.sbi/SBI पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. यह स्कीम दिल्ली के कई बड़े और खास इलाकों में है, जैसे वसंतकुंज, जसोला, द्वारका, रोहिणी, पीतमपुरा, शालीमार बाग और नरेला.

अलग-अलग तरह के फ्लैट के हैं ऑप्शन

HIG फ्लैट: ये 3BHK और 4BHK प्रीमियम फ्लैट हैं, जिनका साइज 70 से 170+ वर्ग मीटर है. इनकी कीमत 1.35 करोड़ से 2.9 करोड़ रुपये तक है. उदाहरण के लिए वसंतकुंज और द्वारका में इनकी कीमत 1.6 करोड़ से 2.54 करोड़ रुपये तक है.

MIG फ्लैट: ये 2BHK यूनिट हैं, जो पीतमपुरा, नंद नगरी और जहांगीरपुरी में उपलब्ध हैं.

LIG और EHS फ्लैट: ये रोहिणी, नरेला और द्वारका में हैं.

SFS (सेल्फ-फाइनेंसिंग स्कीम) फ्लैट: ये शालीमार बाग और रोहिणी में हैं.

गैरेज: कार और स्कूटर के लिए गैरेज भी उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत फ्लैट की कीमत से अलग है.

फ्लैट और गैरेज की कीमतें

MIG फ्लैट: 60 लाख से 1.5 करोड़ रुपये तक

LIG फ्लैट: ₹39 लाख से ₹54 लाख तक

EHS यूनिट्स: ₹38.7 लाख

SFS फ्लैट: ₹90 लाख से ₹1 करोड़ से ऊपर

गैरेज: ₹3.1 लाख से ₹43 लाख तक

अंतिम कीमत बोली लगाने पर निर्भर करेगी, लेकिन यह एक तय शुरुआती कीमत से ऊपर होनी चाहिए.

यह पैसा आपको रजिस्ट्रेशन के समय जमा करना होगा और जिन लोगों को फ्लैट नहीं मिल पाएगा, उन्हें यह राशि वापस कर दी जाएगी. HIG 4BHK फ्लैट के लिए 20 लाख, HIG 3BHK फ्लैट के लिए 15 लाख और 2BHK फ्लैट के लिए 10 लाख रुपये देने होंगे.

निवेश की जानकारी

मान लीजिए, आप DDA प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 में द्वारका में एक 3BHK फ्लैट खरीदना चाहते हैं, इस फ्लैट की शुरुआती कीमत ₹1.6 करोड़ है. इसके लिए आपको पहले ₹15 लाख बयाना राशि जमा करनी होगी. अगर आप यह फ्लैट ₹1.75 करोड़ में जीत जाते हैं, तो आपको 7 दिन के अंदर 25% यानी लगभग ₹43.75 लाख जमा करने होंगे. बाकी की रकम 90 दिन के अंदर यानी ₹1.31 करोड़ आपको देने होंगे.

निवेश के लिए कैसी है प्रॉपर्टी ?

निवेश के लिए यह प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, अगर आप इसे हर महीने ₹50,000 किराए पर देते हैं, तो आपको सालाना करीब 3.4% का किराया मिल सकता है. इसके अलावा, द्वारका में प्रॉपर्टी की कीमत हर साल 8 से 10% बढ़ती है. इस तरह, खरीदारों को एक तरफ तो हर महीने कमाई होगी और दूसरी तरफ उनके निवेश की कीमत भी बढ़ेगी. कुल मिलाकर, DDA की यह पूरी तरह से डिजिटल नीलामी प्रक्रिया दिल्ली में अच्छे घर खरीदने को पारदर्शी और आसान बनाती है, जो घर खरीदने वालों और निवेशकों दोनों के लिए फायदेमंद हैं.

आवेदन कैसे करें

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले SBI के ई-टेंडर पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाएं और KYC की प्रक्रिया पूरी करें.

सबसे पहले SBI के ई-टेंडर पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाएं और KYC की प्रक्रिया पूरी करें. 2,500 रुपये की प्रोसेसिंग फीस और बयाना राशि 9 सितंबर तक NEFT/RTGS के ज़रिए जमा करें.

दस्तावेज अपलोड करें: पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.

फाइनल सबमिशन: अपनी दी गई जानकारी को पक्का करें और नीलामी हॉल में जाएं

ऑनलाइन बोली लगाएं: आप बोली को रियल-टाइम में देख सकते हैं और तय की गई शुरुआती कीमत से ऊपर अपनी बोली लगा सकते हैं.

अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता?

आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपके पास पैन कार्ड भी होना ज़रूरी है. सिर्फ़ अकेले व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं (कोई कंपनी या ट्रस्ट नहीं). अगर आप चाहें तो सिर्फ़ अपने करीबी परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भी आवेदन कर सकते हैं. गैरेज सिर्फ उसी इलाके के फ्लैट मालिकों को मिलेंगे.

पेमेंट का शेड्यूल

फ्लैट मिलने के 7 दिन के अंदर आपको 25% रकम जमा करनी होगी.

बाकी की 75% रकम अगले 60 दिन के अंदर देनी होगी.

अगर आप समय पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आपको 30 दिन की और मोहलत मिल सकती है (10% ब्याज के साथ) DDA की मंज़ूरी से यह समय 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है उसके लिए 14% ब्याज देना होगा.

विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या?

जिन लोगों को फ्लैट मिलेगा, वे 25% रकम पहले दे सकते हैं और बची हुई रकम EMI में चुका सकते हैं. इसके लिए उन्हें 15 साल तक का समय मिलेगा और 10% ब्याज लगेगा. इसके अलावा, उन्हें 5% की छूट भी मिलेगी.

कब्जे की क्या शर्तें?

फ्लैट पर पजेशन आपको तभी मिलेगा, जब आप पूरी पेमेंट कर देंगे और डीड पर साइन कर देंगे.

फ्लैट "जैसा है, जहां है" की शर्त पर दिए जा रहे हैं, इसलिए आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते.

मेंटेनेंस चार्ज और RWA (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) की सदस्यता लेना ज़रूरी है. अगर आप फ्लैट मिलने के 3 महीने के अंदर उसका कब्ज़ा नहीं लेते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा.

अगर आप गलत जानकारी देते हैं या फ्लैट का गलत इस्तेमाल करते हैं (जैसे गैरेज को दुकान में बदलना), तो आपका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और आपका पैसा ज़ब्त हो जाएगा. DDA के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी बोली को स्वीकार या रद्द कर सकता है या किसी भी फ्लैट को वापस ले सकता है.

