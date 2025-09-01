scorecardresearch
 

चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में संकट, पुराने घरों की कीमतों में भारी गिरावट

चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में पिछल कुछ सालों से लगातार गिरावट जारी है. कोविड के बाद शुरू हुए संकट से ये सेक्टर अभी तक उबर नहीं पाया है. अगस्त के महीने में भी पुराने घरों की कीमतें गिरीं.

चीन के प्रॉपर्टी बाजार में क्यों छाई मंदी? (AI-Generated)
चीन का रियल एस्टेट मार्केट अब भी मुश्किलों में घिरा हुआ है. एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में जहां एक तरफ नए घरों की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई, वहीं पुराने घरों की कीमतें लगातार गिरती रहीं. यह बताता है कि सरकार द्वारा बाजार को सहारा देने के लिए उठाए गए कदमों का असर अभी दिखना बाकी है.

रिपोर्ट के अनुसार, पुराने घरों की बिक्री बढ़ाने के लिए लोग कीमतों में भारी छूट दे रहे हैं, जिससे इस सेक्टर में जारी संकट और गहराता दिख रहा है. चीन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी रिसर्च कंपनी चाइना इंडेक्स अकैडमी के अनुसार अगस्त में पुरानी संपत्तियों की कीमतों में पिछले महीने की तुलना में 0.76% की गिरावट आई, जबकि जुलाई में यह गिरावट 0.77% थी. पिछले साल की तुलना में देखें तो इन कीमतों में 7.34% की कमी आई है. 

नए घरों की कीमत थोड़ी बढ़ी

नए घरों की कीमतों में जुलाई में हुई 0.18% की बढ़ोतरी के मुकाबले, अगस्त में 0.2% की मासिक बढ़ोतरी हुई है. कंपनी ने बताया कि बाजार में पुराने घरों की लिस्टिंग बहुत ज़्यादा है और लोग ज़्यादा बिक्री करने के लिए कीमतों में छूट देना जारी रखे हुए हैं. कंपनी के अनुसार, "अधिकारियों का लक्ष्य 'गिरावट को रोकना और स्थिरता लाना' है, इसलिए उम्मीद है कि मदद के लिए नीतियों का एक नया दौर तेजी से शुरू किया जाएगा".

एक अमेरिकी रिसर्च फर्म ने कहा कि सितंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदें, चीन की घरेलू मौद्रिक नीति में ढील देने की गुंजाइश को बढ़ा सकती हैं. चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर 2021 से भारी दबाव में है, जब बिल्डरों पर सरकारी शिकंजे के कारण बड़ी कंपनियों में नकदी का संकट पैदा हो गया. इससे कई प्रोजेक्ट अधूरे रह गए, बिक्री में भारी कमी आई और बड़े पैमाने पर कर्ज़ डिफॉल्ट होने लगे.

चीन की सरकार कर रही मदद

 

चीन ने ब्याज दरें घटाई हैं और घर खरीदारों के लिए कई तरह के प्रोत्साहन दिए हैं, लेकिन लोगों के कमजोर भरोसे और कुछ शहरों में बहुत ज्यादा सप्लाई के कारण इनका असर कम हुआ है. रविवार को जारी हुआ आधिकारिक कंस्ट्रक्शन PMI (परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स) अगस्त में घटकर 49.1 पर आ गया, जो महामारी के समय को छोड़कर अब तक का सबसे निचला स्तर है. यह दिखाता है कि राजकोषीय प्रोत्साहन से मिलने वाला सहारा कम हो रहा है और प्रॉपर्टी के निर्माण में लगातार कमज़ोरी बनी हुई है. अगस्त में, बीजिंग और शंघाई ने अपने कुछ बाहरी ज़िलों में घर खरीदने पर लगी पाबंदियों में ढील दी थी. 

