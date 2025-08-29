scorecardresearch
 

'अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें...' मुंबई में घर खरीदने का सपना होगा पूरा!

मुंबई में अगर आप खरीदने का सपना देख रहे हैं तो अभी आपके लिए सही मौका है, क्योंकि फेस्टिव सीजन में कई बिल्डर आपके लिए लुभावने ऑफर लेकर आए हैं.

मुंबई घऱ खरीदारों के लिए नई स्कीम (Photo-ITG)
अगर आप मुंबई में घर लेने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए सही समय है. डेवलपर्स फेस्टिव सीजन में लोगों के लिए कई लुभावने ऑफर लेकर आ रहे हैं. अभी खरीदें बाद में भुगतान करें ( Buy Now, Pay Later) स्कीम से लोगों के घर खरीदने का सपना साकार हो सकता हैं. इस साल गणेश चतुर्थी के मौके पर इस स्कीम की शुरुआत की गई है.  

इस बार, पहले की तरह गोल्ड कॉइन, फ्री स्टाम्प ड्यूटी, या विदेश यात्रा जैसे फ्रीबीज ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं. इसके बजाय, आसान पेमेंट प्लान का बोलबाला है. डेवलपर्स का कहना है कि 20-30% खरीदार इन स्कीम का फायदा उठाते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्लान हर किसी के लिए सही नहीं हैं. अगर आप होम लोन ले रहे हैं, तो 'अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें' जैसी स्कीम से आपकी कुल लागत बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप खुद के पैसों से घर खरीद रहे हैं और जल्दी ही आपके पास और पैसे आने वाले हैं, तो ये स्कीम आपको राहत दे सकती हैं, भले ही थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़े.

ये फ्लेक्सी-पेमेंट स्कीम उन लोगों के बीच ज्यादा पॉपुलर हैं, जो घर खरीदने के लिए खुद के पैसे लगा रहे हैं या अपना निवेश बेचकर पैसे जुटा रहे हैं. ऐसे खरीदारों के लिए ये स्कीम बहुत फायदेमंद होती हैं, क्योंकि इससे उन्हें पेमेंट करने में आसानी होती है और वे त्यौहार के मौके पर मिलने वाले ऑफर्स का भी फायदा उठा पाते हैं.

कैसे काम करती है यह स्कीम?

इस स्कीम में आपको घर बुक करते समय एक टोकन अमाउंट देना होता है, और बाकी का भुगतान कुछ महीनों या सालों के बाद करना होता है. बिल्डर और ग्राहक के बीच हुए समझौते के हिसाब से भुगतान की शर्तें तय होती हैं. कुछ मामलों में आपको बाद में एक बड़ा हिस्सा चुकाना होता है, तो कुछ मामलों में किस्तों में. उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपये है.

BNPL स्कीम के तहत, आप बुकिंग के समय 10 लाख रुपये का टोकन अमाउंट दे सकते हैं और बाकी के 90 लाख रुपये 1-2 साल बाद दे सकते हैं. इस दौरान आप बिना पूरा भुगतान किए अपने घर पर कब्जा ले सकते हैं या फिर बिल्डर द्वारा तय की गई समय सीमा के अंदर आप अपना होम लोन ले सकते हैं.

क्या ये स्कीम सबके लिए फायदेमंद है?

रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पेमेंट प्लान कुछ खरीदारों के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन सभी के लिए नहीं. इन प्लान्स में पेमेंट को टालने का फायदा तो मिलता है, पर अक्सर इनकी वजह से कुल लागत बढ़ जाती है. यह स्कीम सुनने में बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं, तो इस स्कीम से आपकी कुल लागत बढ़ सकती है. बिल्डर अक्सर इस तरह की सुविधा देने के लिए ज़्यादा कीमत वसूल करते हैं.

आपको बिल्डर के साथ किए गए समझौते की शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. पेमेंट में देरी होने पर लगने वाले जुर्माने और ब्याज दर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. यह स्कीम तभी काम करेगी जब आप अपनी आर्थिक स्थिति का सही से आंकलन करें. अगर आप भविष्य में आने वाले पैसों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं, तो यह स्कीम आपके लिए जोखिम भरी हो सकती है.

यह स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो घर तो तुरंत खरीदना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास अभी पूरा पैसा नहीं है या जो भविष्य में आने वाले पैसों से भुगतान करने की सोच रहे हैं. 

 

