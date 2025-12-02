scorecardresearch
 
बिक रहा है डोनाल्ड ट्रंप का वो घर, जहां गुजारे थे बचपन के 4 साल... जानें उसकी खूबियां

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का न्यूयॉर्क के क्वींस स्थित बचपन का घर, जो कभी जर्जर अवस्था में था और जंगली बिल्लियों का अड्डा बन गया था, अब पूरी तरह से नवीनीकरण के बाद $2.3 मिलियन में बिक रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बचपन का घर (प्रतीकात्मक तस्वीर: Pexels/ AP)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुराना घर बिकने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घर में ट्रंप ने अपने बचपन के कई साल गुजारे थे. इस घर के बिकने की खबर के बाद हर तरफ यही चर्चा है कि आखिर इस घर का क्या खूबी है, जो ये 23 लाख डॉलर में बिकने को तैयार है.

यह घर कोई आम घर नहीं है. इसे 1940 में ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप ने बनवाया था, जो खुद एक बड़े रियल एस्टेट डेवलपर थे. यह घर ट्यूडर शैली में बना है, जो कि जमैका एस्टेट्स के पॉश इलाके में है. खास बात यह है कि यहीं उनका बचपन बीता और यही वजह है कि लोग इसे राजनीतिक और भावनात्मक महत्व के साथ देखते हैं.

कभी रहने लायक नहीं था यह घर

इस घर का हालिया इतिहास बहुत अजीब रहा है. एक समय तो इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि यह पूरी तरह से जर्जर हो चुका था और यहां जंगली बिल्लियों ने अपना ठिकाना बना लिया था. हालांकि इसे एयरबीएनबी पर किराए पर देने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई. राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद 2016 में एक इंटरव्यू में इसकी जर्जर हालत को "दुखद" बताया था, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि उनका बचपन यहीं बहुत अच्छा बीता था.

यह भी पढ़ें: विदेश में क्यों प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं भारतीय लोग, 35 करोड़ डॉलर का रिकॉर्ड निवेश

इतना बड़ा बदलाव कैसे आया?

मार्च में रियल एस्टेट डेवलपर टॉमी लिन ने इस घर को सिर्फ $835,000 में खरीदा. खरीदने के बाद उन्होंने करीब $500,000 खर्च करके इसे पूरी तरह से बदल दिया. पुराना घर अब मॉडर्न लुक में बदल चुका है. हालांकि इससे पहले यह घर माइकल डेविस के पास था, जिन्होंने भी इसका रिनोवेशन कराया था. लेकिन टॉमी लिन ने इसे पूरी तरह रीबिल्ड जैसा रूप दे दिया.

क्या है घर की नई खासियत?

$2.3 मिलियन की कीमत पर बिक रहे इस घर में अब बहुत कुछ बदल गया है. पूरी तरह से रिनोवेट होने के बाद इसमें अब पांच बेडरूम, तीन फूल बाथरूम और दो छोटे बाथरूम हैं. इसके अलावा, नीचे का तहखाना (Basement) भी इस्तेमाल के लिए तैयार कर दिया गया है, साथ ही दो कारों के लिए अलग गैरेज भी है. अंदर, हेरिंगबोन लकड़ी का फर्श और एकदम नई, हाई-एंड रसोई (किचन) जैसे मॉडर्न अपडेट किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: नोएडा या गुरुग्राम, प्रॉपर्टी निवेश के लिए कौन है बेस्ट, कहां पैसा लगाना फायदे का सौदा

क्यों इतनी तेजी से बढ़ी कीमत?

पहला कारण यह है कि यह घर पॉश इलाके में स्थित है.  दूसरा, यह डोनाल्ड ट्रंप का बचपन का घर है, इसलिए इसकी ब्रांड वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है. ट्रंप के समर्थक हों या विरोधी, दोनों के लिए यह घर हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है. यही वजह है कि नवीनीकरण के बाद इसकी कीमत 2.3 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है.

