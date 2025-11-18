मुंबई में कम बजट में कहां मिलेगा किराए का घर, जानिए 5 बेहतरीन लोकेशन

मुंबई, जिसे 'सपनों की नगरी', भारत की आर्थिक राजधानी और ग्लैमर वर्ल्ड का केंद्र कहा जाता है, वहां एक घर ढूंढना किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं है. यह शहर बड़े-बड़े फिल्मी सितारों, बिजनेस टाइकून और देश भर से आए लाखों लोगों का ठिकाना है. ऐसे में, एक आम मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए यहां किराए का घर ढूंढना अक्सर तनावपूर्ण साबित होता है. लेकिन मुंबई अपनी विशालता में कुछ ऐसे इलाके भी समेटे हुए है, जहां बजट में किफायती किराए पर घर मिलने की संभावना है.

अगर आप मुंबई में नए हैं और किराए के लिए घर की तलाश कर रहे हैं, तो इन पांच इलाकों पर एक नज़र ज़रूर डालें, जो आपके जेब पर ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे.

मुंबई के इन इलाकों में सस्ता घर

मीरा रोड: यह मुंबई का वह इलाका है, जहां प्रॉपर्टी का किराया दूसरे इलाकों की तुलना में थोड़ा कम है. मैजिकब्रिक्स के मुताबिक इस इलाके में ₹30,000 से ₹35,000 रुपये में 2BHK फ्लैट किराए पर मिल जाएगा, साथ में आपको सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी देना होगा, जिसके लिए ₹1 लाख रुपये तक देना पड़ सकता है.

इस इलाके में कनेक्टिविटी की बात करें तो वेस्टर्न रेलवे लाइन पर स्थित होने के कारण, चर्चगेट तक सीधी कनेक्टिविटी है. वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के माध्यम से सड़क मार्ग भी उपलब्ध है. आगामी मेट्रो परियोजनाएं इसकी कनेक्टिविटी को और बेहतर बना रही हैं.

पनवेल: नवी मुंबई के महंगे हिस्सों जैसे वाशी से दूरी की वजह से पनवेल में किराया किफायती है, खासकर उन लोगों के लिए जो ₹15,000 के अंदर 1BHK चाहते हैं. वहीं, यहां ₹25,000 तक में 2BHK फ्लैट भी मिल जाएगा. यह सेंट्रल और हार्बर लाइन का प्रमुख स्टेशन है.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और JNPT पोर्ट के करीब होने के कारण यह एक रणनीतिक स्थान है, और भविष्य में नए एयरपोर्ट के कारण यहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से विकसित हो रहा है.

कांदिवली/बोरीवली: यहां आपको ₹15,000 से ₹30,000 रुपये में 1BHK और 2BHK करीब ₹40,000 रुपये में मिल जाएगा. वहीं अगर इस इलाके की कनेक्टिविटी की बात करें तो यह वेस्टर्न रेलवे के व्यस्त स्टेशनों में से एक है. वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक आसान पहुंच है, और मेट्रो लाइन 2A इसे अंधेरी जैसे पश्चिमी उपनगरों से जोड़ती है, जिससे यात्रा का समय कम हुआ है.

घाटकोपर/कुर्ला: घाटकोपर और कुर्ला मध्य मुंबई के उपनगरों में स्थित हैं, जो अपनी बेहतरीन कनेक्टिविटी की वजह से जाने जाते हैं. घाटकोपर सेंट्रल रेलवे लाइन और मुंबई मेट्रो लाइन 1 का एक प्रमुख इंटरचेंज पॉइंट है, जो इसे पश्चिमी और मध्य उपनगरों से जोड़ता है. वहीं, कुर्ला सेंट्रल और हार्बर लाइनों का एक बड़ा जंक्शन होने के साथ-साथ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) के काफी करीब है, जिससे यह पेशेवर वर्ग के लिए बहुत सुविधाजनक है.

हालांकि, मुख्य शहर के करीब होने के कारण यहां का किराया बाहरी क्षेत्रों जैसे पनवेल या मीरा रोड की तुलना में अधिक है, पर कनेक्टिविटी के मामले में यह बेजोड़ है. इन क्षेत्रों में एक सामान्य 1BHK अपार्टमेंट का अनुमानित मासिक किराया लगभग ₹18,000 से ₹25,000 के बीच हो सकता है.

ऐरोली: यह नवी मुंबई में स्थित है, लेकिन मुलुंड-ऐरोली ब्रिज के माध्यम से मुंबई (मुलुंड/ठाणे) से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. यह एक सुनियोजित टाउनशिप है, जहां अच्छे इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ किफायती 1BHK उपलब्ध हैं.

यह IT पेशेवरों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जो नवी मुंबई/ठाणे में काम करते हैं. यहां 1BHK फ्लैट ₹15,000 से ₹25,000 रुपये तक में मिल जाएंगे और 2BHK के लिए आपको ₹35,000 से ₹40,000 रुपये तक देना होगा.

