80 हजार करोड़ रुपये का कोई दावेदार नहीं, Zerodha ने बताया समस्या का समाधान!

पिछले दिनों EPFO ने बताया था कि PF अकाउंट में करीब 26,497 करोड़ रुपये जमा है. जिसका कोई दावेदार नहीं है, और यह रकम धीरे-धीरे बढ़ रही है. इसी तरह बैंक में कई फिक्स्ड डिपॉजिट हैं, जो मैच्योरिटी के बाद भी उसके दावेदार सामने नहीं आ रहे हैं. इस तरह से कुल 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक बिना क्लेम के पड़े हैं.

अब ब्रोकिंग फर्म Zerodha के को-फाउंडर नितिन कामत (Nitin Kamath) ने इस समस्या का हल बताया है. उनका कहना है कि बहुत से लोगों के नॉमिनी नहीं जोड़ने की वजह से बैंक, डीमैट और अन्य खातों में 80,000 करोड़ रुपये से अधिक बिना क्लेम के पड़े हैं.

नितिन कामत ने बताया कि इस समस्या को देखते हुए जीरोधा (Zerodha) ने एक अलर्ट फीचर शुरू किया है, जो डीमैट अकाउंट के एक्टिव नहीं रहने पर नॉमिनी को इसकी सूचना देगा. कामत ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही बैंक और अन्य ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्में भी इस फीचर को अपनाएंगे. जिससे बिना क्लेम वाली राशि का निपटारा हो सके.

There's at least Rs 80,000 crores of unclaimed money across Banks, Mutual funds, Demats, & more.



We are hoping this alert feature which notifies nominees when accounts become dormant & they don't reKYC, can help in solving this problem.



Hopefully, the Banks & others follow. https://t.co/iYLHudbaLH