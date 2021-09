Zerodha खोलेगी अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी? SEBI से मिली ये मंजूरी

देश के सबसे बड़े शेयर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म Zerodha के बहुत जल्द म्यूचुअल फंड बाजार उतरने के चांस हैं. कंपनी को इसके लिए बाजार नियामक SEBI से सैद्धान्तिक मंजूरी मिल चुकी हैं.

नितिन कामथ का ट्वीट



Zerodha के फाउंडर और सीईओ नितिन कामथ (Nithin Kamath) ने ट्वीट करके बताया कि ‘तो अब हमें हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (म्यूचुअल फंड) खोलने के लिए SEBI की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. मेरा मानना है कि अब सबसे मुश्किल काम होगा.

So, we just got our in-principle approval for our AMC (MF) license. I guess now comes the hard part. https://t.co/g35YH60ksC

फरवरी 2020 में किया था आवेदन



Zerodha ने अपनी Asset Management Company के लाइसेंस के लिए फरवरी 2020 में आवेदन किया था. नितिन कामथ ने तब एक ट्वीट में कहा था कि कैपिटल मार्केट में लोगों की भागीदारी को मौजूदा 1.5 करोड़ से बढ़ाने और जो अभी निवेश नहीं करते हैं उनके लिए कुछ नया करने के लिए, हमारा मानना है कि म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स को दोबारा से गढ़ने की जरूरत है. इसलिए हमने म्यूचुअल फंड कंपनी के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है.

To grow the capital market participation from the current 1.5 crores and address those who currently don't invest (Millenials), we think mutual fund as a product needs to be reimagined. So yeah, we have just applied for an AMC (Mutual fund) license. 🤞 https://t.co/jBuH1722n5