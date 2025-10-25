scorecardresearch
 

आखिर क्यों? सेंट्रल बैंक इतना खरीद रहे हैं सोना, पहले कभी ऐसा नहीं देखा

पिछले कुछ सालों से चुपचाप तरीके से दुनियाभर के केंद्रीय बैंक सोने की खरीद कर रहे हैं. सेंट्रल बैंकों की तरफ से औसत से ज्‍यादा सोने की खरीद का यह लगातार चौथा साल है.

Advertisement
X
क्‍यों इतना सोना खरीद रहे सेंट्रल बैंक. (Photo: Pixel)
क्‍यों इतना सोना खरीद रहे सेंट्रल बैंक. (Photo: Pixel)

सोना एक ऐसी धातु है, जिसे हर कोई खरीदना चाहता है... ज्‍वेलरी बनाने से लेकर एक सुरक्षित निवेश तक, सोना एक बेहतर विकल्‍प के तौर पर काम करता है. यह पिछले कुछ समय में तेजी से चढ़ा है और एक साल में ही 55 से 65 फीसदी का रिटर्न दे चुका है. दुनियाभर के सेंट्रल बैंक भी इसकी खूब खरीदारी कर रहे हैं. ये चुपचाप तरीके से बड़े तेजी से सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्‍यों? 

केंद्रीय बैंकों द्वारा 2025 में सामूहिक रूप से लगभग 900 टन सोना खरीदने की उम्मीद है, जो औसत से ज्‍यादा खरीद का लगातार चौथा साल होगा. ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा गया. विश्‍व स्‍वर्ण परिषद के केंद्रीय बैंक स्‍वर्ण भंडार सर्वे 2025 में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है. इसके मुताबिक, 76 फीसदी केंद्रीय बैंकों को उम्‍मीद है कि अब से पांच साल बाद उनके पास सोने का अनुपात ज्‍यादा होगा, जबकि 73 फीसदी को उम्‍मीद है कि ग्‍लोबल भंडार में अमेरिकी डॉलर की हिस्‍सेदारी कम होगी. 

मतलब साफ है कि केंद्रीय बैंक डॉलर को कम करके सोने की खरीदारी ज्‍यादा कर रहे हैं. अब यह भी सवाल उठ रहा है कि क्‍या डॉलर का प्रभूत्‍व कम हो रहा है और गोल्‍ड ही ज्‍यादा मायने रखेगा? आइए एक्‍सपर्ट्स से समझते हैं कि आखिर गोल्‍ड और डॉलर का क्‍या चक्‍कर है? 

सम्बंधित ख़बरें

Investors seeking gold exposure without the hassles of physical metal have several alternatives
सोना-चांदी के दाम धड़ाम, आज भी सस्ता हुआ गोल्ड-सिल्वर, जानें लेटेस्ट रेट 
Gold and Silver
आज फिर इतना सस्‍ता हुआ सोना... चांदी 2500 रुपये सस्‍ती, जानें लेटेस्‍ट रेट्स 
Gold and Silver Prices Fall
धनतेरस पर महंगा सोना-चांदी लेकर फंस गए आप, रखें या बेच दें? जानिए क्या करना चाहिए 
Anand Mahindra Viral Post
'चीन से युद्ध... मेरी मां ने गहने दान कर दिए थे', आनंद महिंद्रा बोले- अब संभव है? 
Gold
Gold को लेकर बड़ी वार्निंग! 
Advertisement

...तो इसलिए सोने में विश्‍वास ज्‍यादा
इंडिया टुडे की रिपोर्ट में इकोनॉमिस्‍ट के मुताबिक ग्‍लोबल इकोनॉमी अभी 2 फीसदी से भी कम रफ्तार से ग्रो कर रही है और महंगाई अपने चरम पर है. इस माहौल में देश सुरक्षित असेट की ओर बढ़ रहे हैं. वहीं केंद्रीय बैंक डॉलर या फिएट असेट में विश्‍वास कम होता है तो वे किसी ठोस उपाय की तलाश करते हैं. 

बॉन्ड या मुद्रा के विपरीत, सोने में कोई प्रतिपक्ष जोखिम नहीं होता. इसका मतलब यह है कि यह डिफॉल्ट नहीं हो सकता, महंगाई से प्रभावित नहीं हो सकता, या प्रतिबंधों से स्थिर नहीं हो सकता. इसी कारण सोने का भंडार केंद्रीय बैंक बढ़ा रहे हैं.

Gold Price

इतनी तेजी से क्‍यों सोना खरीद रहे केंद्रीय बैंक? 
इन्फॉर्मिक्स रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मनोरंजन शर्मा ने बताया कि केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने के भंडार में वृद्धि पारंपरिक सुरक्षित उद्देश्यों से कहीं ज्‍यादा है. शर्मा ने कहा कि सोना रखने से प्रतिबंधों से सुरक्षा मिलती है, पॉलिसी को लेकर विश्‍वास और बढ़ता है, वित्तीय स्थिरता बढ़ती है और तेजी से वित्तीय व्यवस्था में स्वतंत्र पॉलिसी के लिए लचीलापन मिलता है. 

शर्मा ने कहा कि सोना वित्तीय दमन और उभरते डिजिटल मुद्रा नजरिए की अनिश्चितताओं के खिलाफ सुरक्षा के रूप में भी काम करता है. दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक जानबूझकर उठाया गया संरचनात्मक कदम है, सोना की इतनी खरीदारी कोई शॉर्ट टर्म संकट को लेकर बचाव नहीं है.  

Advertisement

डॉलर की बादशाहत खत्‍म हो रही है? 
IMF के COFER डेटाबेस के अनुसार, अमेरिकी डॉलर अभी भी कुल वैश्विक भंडार का लगभग 58% हिस्सा है, लेकिन यह हिस्सा लगातार कम हो रहा है. डॉलर की बादशाहत को आर्थिक कारकों के साथ-साथ राजनीतिक कारकों से भी चुनौती मिल रही है. रूस पर हाल ही में लगाए गए वित्तीय प्रतिबंधों और अन्य देशों के खिलाफ इसी प्रकार के उपायों की धमकी के कारण कई सरकारें बड़ी मात्रा में अमेरिकी संपत्ति रखने को लेकर चिंतित हो गई हैं. 

इसके विपरीत, सोने को घरेलू स्तर पर स्‍टोर किया जा सकता है, वैश्विक स्तर पर व्यापार किया जा सकता है और यह किसी एक देश की नीतियों से बंधा नहीं है. यह उभरती बाजार अर्थव्‍यवस्‍थाओं के लिए आकर्षक है, जो पश्चिमी शक्तियों से खुद को अलग रखना चाहते हैं. 

Gold Rates

सोना को लेकर चीन ये क्‍यों कर रहा? 
पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना हाल के वर्षों में सोने के सबसे आक्रामक खरीदारों में से एक रहा है, जिसने 2025 के मध्य तक लगातार 18 महीनों तक अपने भंडार में सोना जोड़ा है. अर्थशास्त्री चीन की सोना खरीद को संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों से सुरक्षा और ब्रिक्स+ ब्लॉक के भीतर गैर-डॉलर व्यापार को समर्थन देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा बताते हैं. 

Advertisement

इस खरीदारी का क्‍या होगा असर?
शर्मा ने कहा कि इस लगातार आधिकारिक खरीदारी ने, वैश्विक ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद, सोने की कीमतों में एक संरचनात्मक गिरावट पैदा कर दी है. उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय बैंकों की खरीदारी सोने की एक भरोसेमंद दीर्घकालिक संपत्ति के रूप में स्‍थापित करती है, जिससे संस्थागत और खुदरा दोनों निवेशक ईटीएफ, खनन इक्विटी और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं. 

केंद्रीय बैंकों की खरीदारी से सिर्फ कीमत ही नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि महंगाई की अस्थिरता, डिजिटल मुद्रा के विकास और तीव्र भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से इस नए युग में सोने को मौद्रिक संप्रभुता के मुख्य स्तंभ के रूप में पुनः स्थापित किया जा रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    Mokama Election
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement