295 करोड़ रुपये वाले मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले शेयर में मंगलवार को भारी गिरावट देखी गई. बीएसई पर यह शेयर 83.3 फीसदी से ज्‍यादा गिर गया. यह स्‍टॉक 5000 रुपये के भाव से गिरकर झटके में 849.45 रुपये पर आ गया.

हालांकि यह गिरावट निवेशकों के लिए चिंता की बात नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक तकनीकी बदलाव है. क्‍योंकि कंपनी ने कुछ दिन पहले ही बोनस देने का ऐलान किया था और आज उसका एक्‍स बोनस ट्रेड होने का डेट था. इस कारण इस शेयर में 83 प्रतिशत से ज्‍यादा की गिरावट दिखाई दी.

बोनस के बाद शेयर में आई तेजी

83 फीसदी की गिरावट शेयर की बेसिक गिरावट नहीं है, बल्कि यह कंपनी के 5:1 बोनस इश्यू का समायोजन है. 1 पर 5 शेयर बोनस जारी होने के बाद शेयर ने शुरुआती कारोबार में मजबूती दिखाई और 849.45 रुपये तक पहुंच गया . यह शेयर Autoriders International है, जो कारोबार बंद होने तक बीएसई पर केवल 0.18 प्रतिशत की तेजी के साथ 849.45 रुपये पर पहुंच गया.

5000 रुपये से 850 रुपये पर आया भाव

कंपनी के बोर्ड ने 5:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दी थी यानी हर एक मौजूदा इक्विटी शेयर पर पांच नए बोनस इक्विटी शेयर. कंपनी ने इस आवंटन के लिए पात्र सदस्यों का निर्धारण करने हेतु 18 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय किया था.

आज एक्स-बोनस डेट था, इसलिए कुल शेयरों की संख्या में ग्रोथ दिखाने के लिए शेयर की कीमत समायोजित की गई है. शेयर, जिसका पिछला बंद भाव ₹5,097 था, की कीमत ₹849.45 पर खुलते ही समायोजित हो गई. इस समायोजन से यह सुनिश्चित होता है कि शेयरधारकों को बिना किसी लागत के पांच अतिरिक्त शेयर मिलते हैं, लेकिन समायोजन के समय उनके निवेश का कुल मूल्य वही रहता है.

मुकुल अग्रवाल के पास इतने शेयर

बता दें कि ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल पर खास तौर पर नजर रखी जाती है, क्योंकि इसके प्रमुख शेयरधारकों में दिग्गज निवेशक मुकुल महावीर अग्रवाल भी शामिल हैं. सितंबर तिमाही के शेयरधारिता पैटर्न के अनुसार, अग्रवाल के पास कंपनी में 10.56 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो 61,250 शेयरों के बराबर है. इस शेयर ने अपने लॉन्‍गटर्म निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, जो बीएसई पर 25 रुपये के स्तर से बढ़कर 849 रुपये पर पहुंच गया है.

ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल मुख्य रूप से कार किराए पर देने के व्यवसाय में लगी हुई है। यह पिछले तीन दशकों से मुख्यतः कॉर्पोरेट व्यावसायिक घरानों को सर्विस दे रही है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

