रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद शेयर बाजार लगातार चौथे दिन गिरकर बंद हुआ. बुधवार को भी शेयर बाजार में भारी दबाव दिखाई दिया. सेंसेक्स 31 अंक या 0.04% गिरकर 85,106.81 पर बंद हुआ, जो सोमवार के 86,159.02 के उच्चतम स्तर से और नीचे है. यह अपने रिकॉर्ड हाई से 1000 अंक नीचे आ चुका है. इसी तरह, निफ्टी 46 अंक या 0.18% गिरकर 25986 पर बंद हुआ, जो अपने रिकॉर्ड हाई से 340 अंक नीचे है.
बीएसई के टॉप 30 में से आज 20 शेयर गिरावट पर बंद हुए, जबकि 10 शेयर तेजी पर बंद हुए. सबसे ज्यादा दबाव BEL और टाइटन के शेयरों में देखी गई. टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंफोसिस के शेयरों में तेजी आई है.
क्यों शेयर बाजार में आई गिरावट
इस सेक्टर में सबसे ज्यादा दबाव
बुधवार को सबसे ज्यादा गिरावट पीएसयू बैंक सेक्टर्स में आई, जो 3 फीसदी टूट गया. इसके बाद कंज्यूमर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थकेयर, ऑटो और अन्य सेक्टर्स में भारी दबाव देखने को मिला. हालांकि आईटी, प्राइवेट बैंक और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में तेजी रही.
बिखरे ये शेयर
थाईरोकेयर टेक, ओला इलेक्ट्रिक, इंडिन बैंक, एंजल वन जैसे शेयरों में करीब 6 फीसदी की गिरावट रही. पीएनबी, कैनरा बैंक ओर अन्य शेयरों में भी 4 फीसदी की गिरावट रही
(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)