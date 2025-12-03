scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

सेंसेक्‍स 1000 अंक, निफ्टी 340... रिकॉर्ड हाई के बाद क्‍यों इतना टूटा बाजार? जानिए ये 4 कारण

रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद शेयर बाजार लगातार दबाव में दिख रहा है. पिछले चार सत्रों से इसमें गिरावट आई है. आज भी सेंसेक्‍स और निफ्टी गिरावट पर ही बंद हुए.

Advertisement
X
क्‍यों टूट रहा शेयर बाजार? (Photo: ITG)
क्‍यों टूट रहा शेयर बाजार? (Photo: ITG)

रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद शेयर बाजार लगातार चौथे दिन गिरकर बंद हुआ. बुधवार को भी शेयर बाजार में भारी दबाव दिखाई दिया. सेंसेक्‍स 31 अंक या 0.04% गिरकर 85,106.81 पर बंद हुआ, जो सोमवार के 86,159.02 के उच्चतम स्तर से और नीचे है. यह अपने रिकॉर्ड हाई से 1000 अंक नीचे आ चुका है. इसी तरह, निफ्टी 46 अंक या 0.18% गिरकर 25986 पर बंद हुआ, जो अपने रिकॉर्ड हाई से 340 अंक नीचे है. 

बीएसई के टॉप 30 में से आज 20 शेयर गिरावट पर बंद हुए, जबकि 10 शेयर तेजी पर बंद हुए. सबसे ज्‍यादा दबाव BEL और टाइटन के शेयरों में देखी गई. टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंफोसिस के शेयरों में तेजी आई है. 

क्‍यों शेयर बाजार में आई गिरावट 

सम्बंधित ख़बरें

With a value of Rs 1.44 lakh crore, Reliance Industries (RIL) is the biggest bet of Life Insurance Corporation of India (LIC).
LIC ने इन 14 कंपनियों में लगाया है सबसे ज्‍यादा पैसा, देखें आपके पास कौन-कौन से शेयर 
These companies are well placed to outpace industry trends in CY26 on the back of diversified order books and sustained efforts to deepen presence across key international markets, Nuvama said.
कोई 10%... तो कोई 20% भागा, बिखरते बाजार में भी इन 10 शेयरों ने मचाया धमाल 
Physicswallah's stock remains 32.11 per cent above its initial public offering (IPO) issue price of Rs 109.
इस IPO से तीन दिन में 3.20 लाख की कमाई, अप्लाई के लिए उमड़े लोग... आज Last Day 
Five stocks, namely, HDFC Bank, ICICI Bank, Bajaj Finance, HCL Technologies and Tata Steel, contributed heavily to the Sensex’s decline.
अचानक मालिक ने लिया ये फैसला... 9% टूटा बड़ी कंपनी का शेयर, ₹95 पर आया भाव 
LG Electronics stock ended 3.31% lower at Rs  1618.70. Market cap of the firm stood at Rs 1.09 lakh crore.
आज फिर बड़ी गिरावट, Banking शेयर खुलते ही धड़ाम  
  1. सबसे बड़ी वजह मुनाफावसूली को माना जा रहा है. रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद बाजार में तेज गिरावट आई है, क्‍योंकि विदेशी निवेशक हर दिन हैवी बिकवाली कर रहे हैं. 2 दिसंबर को विदेशी निवेशकों ने 18,368.82    करोड़ रुपये की सेलिंग की थी. 
  2. रुपया हर दिन रिकॉर्ड निचला स्‍तर टच कर रहा है. बुधवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के ऊपर चला गया,  जो इसका ऑल टाइम लेवल है. 
  3. लार्जकैप स्‍टॉक में निवेशक लगातार सेल कर रहे हैं. निवेशक इस उतार-चढ़ाव वाले मार्केट में कुछ मुनाफे को बुक करना चाहते हैं, जिस कारण शेयर बाजार भी दबाव महसूस कर रहा है. 
  4. शेयर बाजार को भारत और अमेरिका के बीच डील का इंतजार है, लेकिन अभी तक डील पर कोई अधिकारिक अपडेट नहीं आई है. लंबे समय से इंतजार के कारण बाजार में गिरावट दिख रही है. वहीं ग्‍लोबल स्‍तर पर मार्केट में गिरावट जारी है. 

इस सेक्‍टर में सबसे ज्‍यादा दबाव
बुधवार को सबसे ज्‍यादा गिरावट पीएसयू बैंक सेक्‍टर्स में आई, जो 3 फीसदी टूट गया. इसके बाद कंज्‍यूमर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्‍थकेयर, ऑटो और अन्‍य सेक्‍टर्स में भारी दबाव देखने को मिला. हालांकि आईटी, प्राइवेट बैंक और टेलीकॉम जैसे सेक्‍टर्स में तेजी रही. 

Advertisement

बिखरे ये शेयर 
थाईरोकेयर टेक, ओला इलेक्ट्रिक, इंडिन बैंक, एंजल वन जैसे शेयरों में करीब 6 फीसदी की गिरावट रही. पीएनबी, कैनरा बैंक ओर अन्‍य शेयरों में भी 4 फीसदी की गिरावट रही 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement