scorecardresearch
 

क्‍यों आई Asian Paints के शेयरों में इतनी तेजी? ब्रोकरेज ने कहा 3390 रुपये तक जाएगा भाव

एशियन पेंट्स के शेयर में पिछले दो दिनों से शानदार तेजी देखी जा रही है. यह शेयर हर दिन 52 सप्‍ताह का हाई लेवल टच कर रहा है. अब इस शेयर को लेकर ब्रोकरेज फर्मों का टारगेट आया है.

Advertisement
X
एशियन पेंट्स शेयर (Photo: AI Generated)
एशियन पेंट्स शेयर (Photo: AI Generated)

देश की सबसे बड़ी पेंट निर्माता कंपनी के स्‍टॉक में अच्‍छी ग्रोथ देखी जा रही है. पिछले दो दिनों से यह लगातार अपने 52 सप्‍ताह के उच्‍चतम स्‍तर को टच कर रहा है. आज 4.49% बढ़कर 52-सप्ताह के नए उच्चतम स्तर ₹2,898.20 पर पहुंच गया. 

एशियन पेंट्स लिमिटेड का मार्केट कैप‍िटलाइजेशन ₹2.74 लाख करोड़ हो चुका है. पिछले दो दिनों में तेजी को देखें तो इस शेयर ने करीब 10 फीसदी की तेजी दिखाई है. यह शेयर 5,20, 30, 50, 100 और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है. 

क्‍यों आई शेयरों में तेजी? 
एशियन पेंट्स के शेयर 1 साल में 16 फीसदी और इस साल 24% चढ़ चुके हैं. पिछले दो दिनों के दौरान शेयरों में तेजी कंपनी के तिमाही नतीजे के बाद आया है. कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में उसका राजस्व 6.4% बढ़कर 8531 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 8027.5 करोड़ रुपये था.  EBITDA भी 21.3% बढ़कर 1503 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 1239.5 करोड़ रुपये था. 

सम्बंधित ख़बरें

Five stocks, namely, Tata Motors Commercial Vehicle, Reliance Industries, Bharti Airtel, TCS and Infosys, contributed heavily to the Sensex’s rise
ये एक कारण... अचानक शेयर बाजार में आई तूफानी तेजी, अमेरिका से है कनेक्शन! 
investment tips
आप भी कंफ्यूज हैं? कहां लगाएं पैसे? शेयर बाजार या SIP... जानिए सही विकल्प 
Stock Market Rally
एग्जिट पोल में NDA की जीत, US से भी 'गुड न्यूज', झटके में 4 लाख करोड़ की कमाई! 
Stock Market Bihar Assembly Election
Exit Poll से बाजार गदगद... अगर NDA की जीत नहीं हुई, तो फिर ये डर भी! 
Nifty futures on the NSE International Exchange traded 60.80 points, or 0.24per cent, down at 25,650, hinting at a positive start for the domestic market on Monday.
Tata की नई कंपनी की धमाकेदार एंट्री, डेब्यू करते ही तूफानी तेजी 
Advertisement

डिविडेंड देने का ऐलान 
एशियन पेंट्स ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया, जिसमें घरेलू डेकोरेटिव वॉल्यूम में 10.9% की ग्रोथ है. फर्म के बोर्ड ने 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 1 रुपये (एक रुपये) के फेस वैल्‍यू पर 4.50 रुपये डिवडेंड का भी ऐलान किया है. इसका रिकॉर्ड डेट 18 नवंबर रखा गया है और 27 नवंबर तक डिविडेंड क्रेडिट किया जा सकता है. 

ब्रोकरेज फर्मों ने दिया बड़ा टारगेट
कंपनी का शेयर ओवरबॉट हो चुका है, क्‍योंकि इसका RSI 80.8 पर है. इसके बावजूद ब्रोकरेज फर्मों को इसमें अच्‍छी तेजी का अनुमान दिखाई दे रहा है. नुवामा को इसके डिमांड में बढ़ोतरी की उम्‍मीद दिख रही है. नुवामा ने दूसरी तिमाही की इनकम के आधार पर ईपीएस में बढ़ोतरी की उम्‍मीद जताई है. FY26E/27E/28E के EPS में 3%/3%/4% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है. नुवामा ने इसका टारगेट प्राइस 3390 रुपये दिया है.

मोतीलाल ओसवाल को पेंट्स के शेयर में 8% की बढ़त की उम्मीद है। उसने कंपनी के लिए 3,000 रुपये का मूल्य लक्ष्य रखा है. ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने ईपीएस अनुमानों में 5% की तेजी रखी है. जेफरीज ने खरीद की सलाह के साथ इसका लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 3300 रुपये कर दिया है. 

Advertisement

जेफरीज ने कहा कि ब्रांड्स, इनोवेशन और क्षेत्रीय सक्रियताओं में निवेश के कारण शेयर वृद्धि के साथ-साथ डी/डी की घरेलू मात्रा में वृद्धि दूसरी तिमाही की प्रमुख विशेषता रही. दिलचस्प बात यह है कि इसके साथ ही मार्जिन में भी वृद्धि हुई. प्रतिस्पर्धा अभी भी तीव्र है, लेकिन पेंट्स लॉन्‍गटर्म का कारोबार है.

(नोट- यहां बताया गया टारगेट प्राइस, ब्रोकरेज फर्मों के अपने विचार हैं. aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement