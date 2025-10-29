बीयर बनाने वाली कंपनी से हुई एक डील... शेयर में आई तूफानी तेजी, प्राइस 500 रुपये के पार!

वरुण बेवरेजेज के शेयरों में बुधवार को तीसरी तिमाही के नतीजे के बाद 10 फीसदी की तेजी दिखाई दी. बॉटलिंग कंपनी के शेयरों में यह तेजी कंपनी के नतीजे आने के साथ ही एक डील के कारण भी है. कंपनी में इस एक्‍शन से निवेशकों की धारणा में बदलाव हुआ है और शेयरों में अच्‍छी तेजी आई है.

कार्ल्सबर्ग कंपनी ने कहा कि वह पेय पदार्थों के निर्माण, सप्लाई और सेल कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के तहत केन्‍या में एक पूर्ण स्‍वामित्व वाली सहायक कंपनी स्‍थापित कर रही है. कंपनी ने कहा कि इसके लिए वरुण बेवरेजेज की कुछ अफ्रीकी सहायक कंपनियों ने बीयर के बाजार परीक्षण के लिए कार्ल्‍स बर्ग ब्रुअरीज ए/एस के साथ अपने ब्रांड कार्ल्सबर्ग के लिए एक खास समझौता किया है. सीधे शब्‍दों में कहें तो कार्ल्सबर्ग बीयर बनाने वाली कंपनी की वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के साथ डील हुई है.

BSE पर वरुण बेवरेजेज का शेयर 10.34 फीसदी चढुकर 500.80 रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले बंद भाव 453.85 रुपये था. शेयर ने 36 कारोबार दिनों के बाद 500 रुपये का लेवल फिर से पार किया है. कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 1.67 लाख करोड़ रुपये हो गया है. कंपनी के कुल 1.67 लाख करोड़ रुपये हो गया है. कंपनी के कुल 16.11 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ और कुल कारोबार 78.57 करोड़ रुपये का हुआ. आज कारोबार बंद होने तक यह शेयर 9% चढ़कर 495 रुपये पर था.

वरुण बेवरेजेज शेयरों का प्रदर्शन

वरुण बेवरेजेज के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहे हैं.बॉटलिंग स्टॉक ने तीन वर्षों में 138% का रिटर्न दिया है और पांच वर्षों में 753% की तेजी दिखाई है. आज की तेजी के बावजूद इस साल स्‍टॉक में 24 प्रतिशत की गिरावट आई है और एक साल में 18.58 फीसदी की गिरावट दर्ज की है. आज की तेजी के बावजूद, इस वर्ष स्टॉक में 24% की गिरावट आई है तथा एक वर्ष में 18.58% की गिरावट आई है, जो स्टॉक में अल्पकालिक सुधार को दिखा रहा है.

कैसा रहे हैं कंपनी के नतीजे?

पेप्सिको बॉटलर ने सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए आज नेट प्रॉफिट में 18.5% की वृद्धि दर्ज की है. तीसरी तिमाही में इसका प्रॉफिट बढ़कर 745.1 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 628.8 करोड़ रुपये था. तीसरी तिमाही में रेवेन्‍यू 2% बढ़कर 4896.6 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 4804.6.4 करोड़ रुपये था. हालांकि पिछली तिमाही में EBITDA 0.3% घटकर 1147.3 करोड़ रुपये रह गया, यह पिछले साल की समान तिमाही में 1151.11 करोड़ रुपये था.

