अमेरिका से आई एक खबर... फिर मार्केट में शानदार तेजी, भागे ये शेयर

एशियाई बाजारों में शानदार तेजी के साथ ही भारतीय बाजार के प्रमुख इंडेक्‍स सेंसेक्‍स और निफ्टी भी बुधवार को चढ़कर क्‍लोज हुए. सेंसेक्स 575.45 अंक या 0.70 प्रतिशत बढ़कर 82,605.43 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 178.05 अंक या 0.71 प्रतिशत बढ़कर 25,323.55 पर बंद हुआ.

बजाज फाइनेंस सेंसेक्स पर सबसे अधिक लाभ में रहा, जो 4.16 प्रतिशत बढ़कर 1061 रुपये पर पहुंच गया. इसके बाद बजाज फिनसर्व का स्थान रहा, जो 3.10 प्रतिशत बढ़ा, जबकि ट्रेंट, एशियन पेंट्स, इटरनल और एलएंडटी के शेयर क्रमशः 2.66 प्रतिशत, 2.48 प्रतिशत, 2.27 प्रतिशत और 2.24 प्रतिशत बढ़े.

इन सेक्‍टर्स में आई तेजी

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्‍याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्‍मीदों के बीच निवेशकों की धारणा सुधार हुआ है. बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एलएंडटी, भारती एयरटेल और इटरनल नामक पाँच शेयरों ने सेंसेक्स की बढ़त में अहम योगदान दिया है. सेक्‍टोरियल इंडेक्‍स में BSE मेटल इंडेक्‍स 0.98 प्रतिशत बढ़कर 33,856.72 पर पहुंच गया, जबकि बीएसई एफएमसीजी इंडेक्‍स 1.02 प्रतिशत बढ़कर 20,163.58 पर पहुंच गया.

बीएसई सेंसेक्स में बजाज फाइनेंस और इटरनल ने 1,062 रुपये और 355.70 रुपये के नए 52-सप्ताह के हाई पर पहुंच गया. बीएसई पर एक्टिव रहने वाले 4,314 शेयरों में से 2,497 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 1,670 शेयरों में गिरावट आई और 147 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए.

149 स्‍टॉक 52 सप्‍ताह के हाई पर

इंट्राडे के दौरान 149 शेयरों ने अपने 52-सप्ताह के हाई लेवल को छुआ, जबकि 137 शेयर 52-सप्ताह के निचले स्‍तर तक फिसले. इस बीच, 221 शेयरों में ऊपरी सर्किट और 154 शेयरों में निचला सर्किट लगा.

अमेरिका से आई ये खबर

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि दो सत्रों की गिरावट के बाद घरेलू बाजार में तेजी आई, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन द्वारा ब्याज दरों पर नरम रुख अपनाने और मात्रात्मक सख्ती के संभावित अंत के संकेतों से ग्‍लोबल सेंटीमेंट में सुधार हुआ है.

नायर ने कहा कि अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, जबकि रुपये में तेजी आई है. यह एफआईआई के भारत जैसे उभरते बाजारों की ओर रुझान का संकेत है, जो अल्पावधि से मध्यम अवधि में घरेलू बाजार की दिशा तय कर सकता है. ब्याज दर सर्किल में आसानी और आकर्षक वैल्‍यूवेशन के कारण रियल्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि सकारात्मक वैश्विक संकेतों ने आईटी और मेटल इंडेक्‍स को सहारा दिया है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

