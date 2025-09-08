scorecardresearch
 

खुद टैरिफ से दुनिया को डरा रहे ट्रंप और उनकी फैमिली क्रिप्टो से पीट रही पैसा... कुछ ही हफ्तों में बना लिए ₹11451Cr

डोनाल्ड ट्रंप को क्रिप्टो प्रेमी माने जाते हैं और वे खुद को 'क्रिप्टो प्रेसिडेंट' करार देते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना ​​है कि क्रिप्टो बैंकिंग प्रणाली में सुधार ला सकता है और अमेरिकी डॉलर की स्थिति को मजबूत करने में अहम रोल निभा सकता है.

ट्रंप फैमिली क्रिप्टो बिजनेस के कर रही तगड़ी कमाई (File Photo: ITGD)
ट्रंप फैमिली क्रिप्टो बिजनेस के कर रही तगड़ी कमाई (File Photo: ITGD)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के तमाम देशों को टैरिफ से डरा रहे हैं. उन्हें क्रिप्टो प्रेमी भी माना जाता है और इससे उन्हें तगड़ी कमाई हो रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप फैमिली ने महज कुछ हफ्तों में ही क्रिप्टो बिजनेस से 1.3 अरब डॉलर की ताबड़तोड़ कमाई की है. खास बात ये है कि इन दोनों बिजनेस का शुरू हुए अभी एक साल से भी कम समय बीता है, कमाई के मामले में ये रॉकेट बन गए हैं. बिटकॉइन में ट्रंप फैमिली का बड़ा निवेश है. 

एक साल से भी कम पुराने हैं बिजनेस
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार ने महज कुछ हफ्तों में अपने दो क्रिप्टो फर्म के जरिए लगभग 1.3 अरब डॉलर की कमाई की है, जो भारतीय करेंसी में करीब 11451 करोड़ रुपये से ज्यादा होती है. इनमें पहली वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, जबकि दूसरी अमेरिकन बिटकॉइन कॉर्प और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हें ओपन हुए अभी एक साल भी नहीं बीता है. अमेरिकन बिटकॉइन मार्च 2025 में शुरू की गई थी. 

ट्रंप की कमाई में क्रिप्टो का बड़ा हिस्सा
रिपोर्ट की मानें, तो ट्रंप फैमिली की कुल नेटवर्थ अब करीब 7.7 अरब डॉलर (करीब 67,808 करोड़ रुपये से ज्यादा) है. इसमें तेज इजाफा उनके गोल्फ कोर्ट्स और रिसॉर्ट प्रॉपर्टियों के साथ-साथ क्रिप्टो उपक्रमों के जरिए भी देखने को मिला है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल संपत्ति में लगभग 4 अरब डॉलर के लॉक्ड टोकन के अलावा, क्रिप्टो संपत्तियों को भी पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा माना जाता है. 

बेटों के हाथ क्रिप्टो बिजनेस की कमान
रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड जूनियर के साथ ही एरिक ट्रंप भी ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और फैमिली के क्रिप्टो पोर्टफोलियो के सार्वजनिक चेहरे बन गए हैं. अमेरिकन बिटकॉइन में एरिक ट्रंप की हिस्सेदारी, 3 सितंबर को ट्रेडिंग शुरू होने पर 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा आंकी गई थी.

इसके अलावा ट्रंप के सबसे छोटे बेटे बैरन ट्रंप द्वारा स्थापित वर्ल्ड लिबर्टी ने बीते 1 सितंबर को ही टोकन रिजर्व के लिए लिस्टेड कंपनी Alt5 सिग्मा के साथ एक करार किया था, जिससे ट्रंप की फैमिली नेटवर्थ में 670 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखने को मिली. 

डेमोक्रेट्स लगातार साध रहे निशाना 
रियल एस्टेट परियोजनाओं और गोल्फ कोर्स पर केंद्रित ट्रंप फैमिली के लिए क्रिप्टो बिजनेस उनके लिए संपत्ति में बढ़ोतरी का एक बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है. हालांकि, क्रिप्टो मार्केट में बड़ी भागीदारी को लेकर फैमिली लगातार डेमोक्रेटिक सांसदों के निशाने पर रही है, जिनके द्वारा उनकी लगातार आलोचना की जाती है. उनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप का परिवार क्रिप्टो से लाभ कमा रहा है, जबकि वो इस उद्योग पर नियमों और प्रवर्तन को कम कर रहे हैं.

एरिक ट्रंप बोले- 'पिता का कोई लेना-देना नहीं'
अमेरिकन बिटकॉइन के को-फाउंडर और चीफ स्ट्रेटजिक ऑफिसर एरिक ट्रंप ने पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू के दौरान साफ किया कि उनके पिता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैमिली के क्रिप्टो बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है. डेमोक्रेट सांसदों की आलोचना को लेकर एरिक ने कहा है कि, 'डेमोक्रेट्स चाहे जो भी सोचें, उनके पिता का उनके क्रिप्टो उपक्रमों से कोई लेना-देना नहीं है. वह एक देश चला रहे हैं और वह किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, हमारे व्यवसायों में शामिल नहीं हैं.'

