कोई 10%... तो कोई 20% भागा, बिखरते बाजार में भी इन 10 शेयरों ने मचाया धमाल, देखें पूरी लिस्ट

शेयर बाजार (Stock Market) में पैसे लगाने वालों के लिए मंगलवार का दिन बेहद खराब साबित हुआ. सेंसेक्स-निफ्टी ने गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की और अंत तक दोनों इंडेक्स बिखरते चले गए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला Sensex 500 अंक से ज्यादा गिरकर बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की Nifty ने 143 अंक की तगड़ी गिरावट लेकर क्लोजिंग की. खास बात ये रही कि बुरी तरह टूटे बाजार में भी कुछ शेयरों ने अपना दम दिखाया और कोई 10%, तो कोई 20% की तेजी लेकर बंद हुए.

सेंसेक्स-निफ्टी संभल नहीं पाए

मंगलवार को शेयर मार्केट में कारोबार के बीच पूरे दिन Sensex-Nifty में गिरावट जारी रही. बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद के 85641.90 के मुकाबले 85,325 पर खुला और अंत में ये 503 अंकों की गिरावट लेकर 85,138.27 पर क्लोज हुआ. वहीं दूसरी ओर एनएसई निफ्टी का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा. Nifty अपने पिछले कारोबारी बंद 26,175 से फिसलकर 26,087 पर ओपन हुआ था, लेकिन फिर गिरते हुए 26,032 पर बंद हुआ.

रिलायंस से HDFC तक फिसले ये शेयर

बाजार की गिरावट के बीच जिन शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली. उनमें लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Axis Bank Share (1.29%), HDFC Bank(1.25%), Reiance Share (1.25%) और ICICI Bank Share (1.24%) फिसलकर बंद हुए. मिडकैप कैटेगरी में शामिल शेयरों में Indian Bank Share (3.01%), GoDigit Share (2.82%), Emcure Share (2.45%) और Adani Wilmer Ltd Share (2.39%) की गिरावट लेकर क्लोज हुए.

शेयर बाजार के 'Hero' बने ये स्टॉक

अब बताते हैं बिखरे बाजार में भी 'हीरो' बनकर उभरे स्टॉक्स के बारे में, तो इस Top-10 List में ट्रैवल फर्म EaseMyTrip Share (20%), Sparc Share (20%), HCC Share (10.52%), ProStarm Share (9.26%), Mukka Protine Share (5.68%) की उछाल लेकर बंद हुए.

इसके अलावा Bal Krishan India Share (6.37%) चढ़कर क्लोज हुआ. लार्जकैप कैटेगरी का 'Hero' एशियन पेंट्स का शेयर रहा और ये 3.11% चढ़कर 2953 रुपये पर क्लोज हुआ. अन्य स्टॉक्स में Gland Pharma Share (2.85%), UBL Share (2.65%) और GlenMark Share (2.20%) की उछाल लेकर बंद हुए.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

