Elon Musk के 'Challenges' पर KTR का जवाब, तेलंगाना में आकर लगाएं Tesla Plant

Elon Musk ने हाल में कहा था कि टेस्ला को इंडिया में लॉन्च करने में उन्हें भारत सरकार के साथ ‘Challenges’ का सामना करना पड़ रहा है. उनकी इस बात का जवाब KTR ने दिया है और उन्हें तेलंगाना में Tesla Plant लगाने का न्यौता भेजा है.

KTR ने ट्विटर पर भेजा न्यौता

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) के बेटे और राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्री के. टी. रामा राव (KTR) ने Tesla के सीईओ एलन मस्क को तेलंगाना में फैक्टरी लगाने का न्यौता दिया है.

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘हे एलन, मैं भारत के तेलंगाना राज्य का उद्योग और वाणिज्य मंत्री हूं. हमें टेस्ला को भारत / तेलंगाना में उसकी दुकान लगाने में पेश आ रही चुनौतियों (Challenges) से निपटने में साझेदारी करने को लेकर खुशी होगी. हमारा राज्य सस्टेनबिलिटी से जुड़ी कई पहलें करने में चैंपियन है और भारत में टॉप की बिजनेस डेस्टिनेशन है.’

Hey Elon, I am the Industry & Commerce Minister of Telangana state in India



Will be happy to partner Tesla in working through the challenges to set shop in India/Telangana



Our state is a champion in sustainability initiatives & a top notch business destination in India https://t.co/hVpMZyjEIr