Elon Musk का दांव नहीं आएगा काम, मोदी सरकार बोली- पहले आप ये कमिट करें

एलन मस्क (Elon Musk) लंबे समय से इंडियन मार्केट Tesla लॉन्च करना चाह रहे हैं. इसके लिए वह भारत सरकार से रियायत की मांग को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं. इसे लेकर वह सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसके आगे झुकने से मना कर दिया है और ये ‘कमिटमेंट’ मांगी है.

नहीं चला एलन मस्क का दांव

एलन मस्क लगातार सरकार से उनकी इलेक्ट्रिक कारों पर आयात शुल्क कम करने की मांग कर रहे हैं. इसके लिए वह अलग-अलग तरह की कोशिश भी कर रहे हैं. हाल में उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत में अपनी गाड़ी को लॉन्च करने के लिए उन्हें भारत सरकार के साथ काम करते हुए ‘चुनौतियों’ का सामना करना पड़ रहा है.

लेकिन मस्क का ये दांव काम नहीं आया. मस्क सरकार से टेस्ला की कारों के भारत में उत्पादन की ‘कमिटमेंट’ के बगैर ही आयात शुल्क में कमी चाहते हैं. हमारे सहयोगी प्रकाशन बिजनेस टुडे ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि सरकार ने एलन मस्क के ‘चुनौतियां’ पेश आने के दावे को खारिज कर दिया है.

दबाव में नहीं आएगी मोदी सरकार

सूत्रों का कहना है कि सरकार कंपनी के दबाव बनाने के इन दांव-पेंचों के आगे नहीं झुकेगी. सरकार ने हाल में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए PLI Scheme लॉन्च की है. ऐसे में अगर टेस्ला इंडिया में ही अपना उत्पादन करती है तो उसे फायदा मिलेगा ही. वहीं टेस्ला शून्य प्रतिशत आयात शुल्क पर अपनी कारों को अलग-अलग हिस्सों में भारत ला सकती है और उन्हें यहां असेंबल कर सकती है.

एलन मस्क के ट्वीट पर सरकार का जवाब

एलन मस्क ने हाल में एक भारतीय यूजर @PPathole के ट्विटर पर पूछे सवाल का जवाब देते हुए ‘चुनौतियां’ पेश आने की बात कही थी. Elon Musk से Twitter पर टेस्ला के इंडिया आने को लेकर सवाल किया गया था.

इस पर Tesla के फाउंडर एंड सीईओ Elon Musk ने जवाब दिया कि भारत में कार लॉन्च करने में उनकी कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार के साथ मिलकर इनका समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

Still working through a lot of challenges with the government