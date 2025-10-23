तेज प्रताप या तेजस्वी? किनके पास है ज्यादा संपत्ति... चुनावी हलफनामे से खुला राज! 

बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों चुनावी मैदान में हैं. पहली बार दोनों अलग-अलग पार्टी से उम्मीदवार हैं. तेजस्वी प्रसाद यादव आरजेडी से राघोपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी बनाकर 'जनशक्ति जनता दल' की ओर से महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं.

तेज प्रताप यादव बड़े हैं और तेजस्वी यादव छोटे हैं. लेकिन पारिवारिक विवाद के बाद आरजेडी से तेज प्रताप यादव को निष्काषित कर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है. नामांकन के दौरान दोनों भाइयों ने अपनी संपत्ति का विवरण दिया है. आइए जानते हैं, दोनों भाइयों में किनके पास अधिक संपत्ति है.

तेज प्रताप यादव की नेटवर्थ

सबसे पहले बात तेज प्रताप यादव की करते हैं... उन्होंने अपने हलफनामे कुल घोषित संपत्ति करीब 2.88 करोड़ रुपये बताई है. इसमें चल (Movable) संपत्ति करीब 91.65 लाख रुपये की है, जबकि अचल (Immovable) संपत्ति करीब 1.96 करोड़ रुपये की है. तेज प्रताप पर कुल

8 आपराधिक मामले (Pending Criminal Cases) हैं. हलफनामे में तेज प्रताप यादव ने इंटर (12वीं) पास बताया है.



तेज प्रताप यादव के पास नकद 1.10 लाख रुपये है. उनके पास एक BMW कार है, जिसकी कीमत करीब 13 लाख रुपये बताई गई है. उनके पास Honda Amaza कार है, जिसकी अनुमानित कीमत 7.20 लाख रुपये है. इसके अलावा एक स्कोडा कार है, जिसकी कीमत 15.17 लाख रुपये है. हलफनामे के मुताबिक लालू के बड़े बेटे के पास 200 ग्राम सोने की ज्वेलरी है, जिसकी बाजार कीमत करीब 22 लाख रुपये बताई गई है. इस तरह से तेज प्रताप यादव के पास कुल संपत्ति करीब 2.88 करोड़ रुपये है.

वहीं चुनावी हलफनामे के मुताबिक तेज प्रताप यादव से काफी ज्यादा संपत्ति तेजस्वी प्रसाद यादव के पास है. पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने हलफनामे में कुल 8.1 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है. इसमें उनकी, उनकी पत्नी और दोनों बच्चों की चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं.

तेजस्वी यादव के पास कितनी संपत्ति?

तेजस्वी यादव के पास खुद की चल संपत्ति करीब 6.12 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति 1.88 करोड़ रुपये की है. नकद 2.75 लाख रुपये का जिक्र किया गया है. अगर सोने चांदी की बात करें तो परिवार समेत तेजस्वी के पास करीब 1 किलो सोना है.

तेजस्वी यादव के पास करीब 200 ग्राम सोने की ज्वेलरी, उनकी पत्नी के पास 480 ग्राम सोने की ज्वेलरी, बेटी कात्यायनी यादव के पास 200 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी और बेटे ईराज लालू यादव के पास 100 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है, चारों के पास करीब 80 लाख रुपये की गोल्ड ज्वेलरी है, जबकि परिवार के पास 3.5 किलो चांदी भी है.

इस तरह से तेजस्वी की बेटी कात्यायनी यादव के नाम पर लगभग 31.70 लाख रुपये की चल संपत्ति है, इसमें 200 ग्राम सोना (करीब ₹17 लाख), करीब 85,000 रुपये की चांदी और कुछ बैंक जमा राशि शामिल है. वहीं उनके बेटे ईराज लालू यादव के नाम पर लगभग 8.99 लाख रुपये की संपत्ति है, जिसमें 100 ग्राम सोना और लगभग 42,500 रुपये की चांदी शामिल है.

तेजस्वी पर कर्ज भी

हालांकि तेजस्वी यादव के ने अपनी देनदारी के रूप में लगभग 55.55 रुपये लाख का ऋण और 1.35 करोड़ रुपये का सरकारी कर्ज बकाया बताया है. उनकी शिक्षा कक्षा 9 तक दर्ज की गई है और उनके खिलाफ 22 आपराधिक मामले भी चल रहे हैं. तेजस्वी की पत्नी रेचल आइरिस यादव के नाम पर लगभग 1.88 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें से चल संपत्ति करीब 1.28 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति 59.69 लाख रुपये बताई गई है.

कुल मिलाकर, तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी, बेटी और बेटे की संयुक्त संपत्ति लगभग 8.1 करोड़ रुपये बताई गई है. जबकि तेज प्रताप यादव की कुल संपत्ति करीब 2.88 करोड़ रुपये है, यानी तेज प्रताप यादव से 5 करोड़ की ज्यादा की संपत्ति तेजस्वी प्रसाद यादव के पास है.

