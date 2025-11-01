Success Business Story: दो बार IIT में फेल... 33k की जॉब छोड़ी, आज 53 लाख रुपये की कमाई!

पढ़ाई पूरी करने के बाद हर कोई सोचता है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर तो जिंदगी सेट है. लेकिन सच तो यह है कि नौकरी मिलने के बाद भी बेहतर नौकरी की तलाश जारी रहती है. भले ही बहुत से लोगों को जल्द ग्रोथ मिल जात है, लेकिन ज्यादातर लोग छोटे पद पर काम करते हुए यही सोचते रहते हैं कि एक दिन उनकी भी नौकरी में तरक्की होगी. कुछ ऐसा ही ख्वाब हर्षिल तोमर का भी रहा.
तोमर पढ़ाई से लेकर नौकरी तक उन्हें बार-बार असफलता मिलती रही. हालांकि आज वे एक कंपनी (DreamLaunch) के सीईओ हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी शेयर की है और अपनी जर्नी शेयर की है.
अपनी एक वायरल पोस्ट में तोमर ने लिखा कि 17 साल की उम्र में, मुझे बस IIT की ही परवाह थी. उसमें बुरी तरह असफल रहा. उन्होंने बताया कि पहले प्रयास में उनकी रैंक 1.3 लाख रही और दूसरे प्रयास में 75,000 रही, जो अभी भी लक्ष्य से बहुत दूर था. फिर भी उन्होंने एक टियर-2 कॉलेज में दाखिला ले लिया.
जब मिली सिर्फ 33 हजार की जॉब
आईआईटी के बाद बीस साल की उम्र तक उनका टारगेट एक अच्छी नौकरी पाने की थी. लेकिन उन्हें एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में सिर्फ 400 डॉलर प्रति माह (करीब ₹33,000) की नौकरी ही मिल पाई. उन्होंने बताया कि मुझे वहां बिताए हर पल से नफरत थी. मैं बस की खिड़की के पास बैठकर सोचता था, क्या यही मेरी जिंदगी है? सुबह 7 बजे उठना, 8 बजे घर पहुंचना और चंद पैसों के लिए हर चीज पर सवाल उठाना.
लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने और मेहनत की. अपनी इंटर्नशिप के दौरान जब दूसरे लोग बातें कर रहे थे, उन्होंने घंटों रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल देखे. उन्होंने लिखा कि मुझे बस कसरत करने, पढ़ाई करने और आवेदन करने में ही दिलचस्पी थी. उन्होंने हर दिन 100 से ज्यादा नौकरी के आवेदन भेजे. छह महीने तक कोई कामयाबी नहीं मिली. फिर हालात बदल गए. इंटरव्यू के लिए कॉल आने लगे और 2024 तक उन्हें अपनी पहली रिमोट जॉब मिल गई.
नौकरी से निकाला गया
तोमर ने बाद में हाईफाइव में अपनी इंटर्नशिप पूरा किया और उसी संस्थान में जॉब भी करने लगे, लेकिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. फिर भी उस झटके ने भी उनके उत्साह को और बढ़ाया. आज वह अपनी कंपनी ड्रीमलॉन्च चलाते हैं, बड़े उद्यमों के साथ सहयोग करते हैं और जॉब से ज्यादा कमाते हैं. उन्होंने लिखा कि यह आपके लिए मेहनत करते रहने का संकेत है. मेरे कोई संपर्क नहीं थे, मुझे कुछ भी नहीं दिया गया और आगे बताया कि अब उनकी कुल आय $60,000 (53.27 लाख रुपये) है.
सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. यूजर्स ने उनकी ईमानदारी और हिम्मत की तारीफ की. कई लोगों ने कहा कि उनका अनुभव नौकरी से निकाले जाने और परीक्षा में असफलता से उनके अपने संघर्षों को दिखाता है. कई यूजर्स ने उनकी कामयाबी से प्रेरणा ली. कुछ ने तो यहां तक दावा कर दिया कि उन्होंने आज से शुरुआत कर दी है और जबतक सफलता नहीं मिलती तबतक करते रहेंगे.