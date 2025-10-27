scorecardresearch
 

रिजल्‍ट आते ही ये शेयर बना रॉकेट... 20% उछला स्‍टॉक, क्‍या आपके पास है?

तिमाही नतीजे आने के बाद एक कंपनी के शेयर में गजब की तेजी आई है. यह शेयर आज 20 फीसदी चढ़कर 1,081.35 रुपये पर बंद हुआ. कंपनी का PAT 70 फीसदी बढ़ा है.

रिजल्‍ट आने के बाद शेयर में अपर सर्किट. (Photo: Representative/ITG)
रिजल्‍ट आने के बाद शेयर में अपर सर्किट. (Photo: Representative/ITG)

कंपनी का रिजल्‍ट आते ही शेयर में शानदार तेजी आई है. कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए जाने के बाद शेयर ने अपर सर्किट लगा है. कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्‍यू में साल दर साल (YOY) मजबूत ग्रोथ के बाद शेयर में यह तेजी आई है. 

हैटसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड के शेयर सोमवार के कारोबार में 20 प्रतिशत बढ़कर बीएसई पर 1,081.35 रुपये के ऊपरी सर्किट स्‍तर छू गया. डेयरी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्‍स (PAT) 109.54 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 64.32 करोड़ रुपये से 70.31 प्रतिशत अधिक है. 

कैसा रहा कंपनी का रेवेन्‍यू? 
वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के 135.19 करोड़ रुपये की तुलना में लाभ में 18.89 प्रतिशत की गिरावट आई है. रेवेन्‍यू 2,427.59 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के 2,072.10 करोड़ रुपये से 17.1 प्रतिशत अधिक है. 

तिमाही-दर-तिमाही आधार पर, राजस्व वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के 2,590.28 करोड़ रुपये से 6.3 प्रतिशत कम रहा है. कुल खर्च साल-दर-साल 14.7 प्रतिशत बढ़कर 2,284.32 करोड़ रुपये हो गया, जबकि यह पिछली तिमाही की तुलना में 5.2 प्रतिशत कम रहा है. 

टेक्निकल चार्ट पर कैसा है शेयर? 
टेक्निकल लेवल पर हैटसन एग्रो के शेयरों का कारोबार 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150 और 200 दिन एवरेज मूविंग से ऊपर रहा है. इसका 14 डे RSI 82.46 पर पहुंच चुका है. 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड माना जाता है जबकि 70 से ऊपर के स्तर को ओवरबॉट माना जाता है.

इस शेयर का सिंगल पाइस टू अर्निंग रेशियो 79.51/134.65 है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्‍यू 14.75 है. प्रति शेयर आय (EPS) 13.60/8.03 रही और इक्विटी पर प्रतिफल (ROE) 18.55 रहा. ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के अनुसार, हैटसन एग्रो का एक वर्षीय बीटा 0.9 है, जो कम अस्थिरता दर्शाता है.

आज कैसा रहा शेयरों का कारोबार? 
आज बीएसई पर लगभग 65,000 शेयरों का कारोबार हुआ, जो दो सप्ताह के औसत कारोबार 1,627 शेयरों से अधिक है. इस शेयर का कुल कारोबार 6.91 करोड़ रुपये रहा, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 24,086.88 करोड़ रुपये हो गया. सितंबर 2025 तक हैटसन एग्रो में प्रमोटर्स की हिस्‍सेदारी 73.17 प्रतिशत थी. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
