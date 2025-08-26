Gold Price Today: सोने-चांदी आज भी हुआ महंगा, जानें किस भाव बिक रहा 22-24 कैरेट गोल्ड

सोने-चांदी की कीमतों में बढ़त का सिलसिला जारी है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 26 अगस्त को भी सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 100827 रुपये पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी महंगा हुआ है.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

शुद्धता सोमवार शाम के रेट मंगलवार सुबह का भाव कितने बदले रेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 100488 100827 339 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 100086 100423 337 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 92047 92358 311 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 75366 75620 254 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 58786 58984 198 रुपये महंगा चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999 116133 116525 392

रुपये महंगी

राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 100423 रुपये है, जो सोमवार को 100086 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 92358 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो कल 92047 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 75620 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 58984 रुपये है.

चांदी का रेट

चांदी का भाव आज 116525 रुपये किलो है, जो सोमवार को 116133 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

