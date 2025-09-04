scorecardresearch
 

गुडन्यूज! सोना-चांदी आज हो गया सस्ता, जानें 22-24 कैरेट Gold और Silver का रेट

Gold-Silver Price Down Today: भारतीय सर्राफा बाजार में आज, 4 सितंबर 2025 को 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 105751 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 122900 रुपये प्रति किलो है. आइए जानते हैं 22 कैरेट गोल्ड आज कितने रुपये सस्ता हुआ है.

Advertisement
X
सोना-चांदी खरीदना हुआ सस्ता
सोना-चांदी खरीदना हुआ सस्ता

Gold-Silver Price Today: भारतीय सर्राफा बाजार में आज (गुरुवार), 4 सितंबर 2025 को सोना-चांदी सस्ता हुआ है. लेटेस्ट कीमत की बात करें तो 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव गिरावट के साथ 105751 रुपये तक आ गया है तो वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 122900 रुपये किलो है.

सोने का रेट आज कितना है?

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर 4 सितंबर की सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक, 995 शुद्धता वाले 23 कैरेट सोने का रेट 105596 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 97115 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

सम्बंधित ख़बरें

gold price
1214 रु महंगा हुआ सोना, चांदी की कीमत में भी उछाल, जानें गोल्ड-सिल्वर के नए रेट 
Gold-Silver
नहीं थम रही सोने-चांदी की रफ्तार, जानें क्या है ज्वैलरी वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 
Gold Rate Record High
ये तीन कारण... जिनसे सोने की कीमतों में लगी आग, ग्लोबल मार्केट में भी बनाया रिकॉर्ड 
gold-silver price hike crossing 1 lakh INR
Gold ₹1.05 लाख/10gm और Silver ₹1.25 लाख/kg के पार 
Gold Silver Rate At Record High
चमक गया गोल्ड... पहली बार कीमत 1 लाख 5 हजार के पार, चांदी भी रिकॉर्ड हाई पर  

कितने रुपये सस्ता हुआ 22-24 कैरेट सोना?

  शुद्धता बुधवार शाम का भाव गुरुवार सुबह का भाव रेट में कितना बदलाव
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999   (24 कैरेट) 106021 105751  270 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995   (23 कैरेट) 105596 105328 268 रुपये सस्ता 
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916  (22 कैरेट)  97115 96868  247 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750   (18 कैरेट) 79516 79313  203 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585    (14 कैरेट) 62022 61864  158 रुपये सस्ता
चांदी (प्रति 1 किलो) 999      123220

122900

Advertisement
   320 रुपये सस्ती

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों में टैक्स, मेकिंग चार्ज एवं जीएसटी शामिल नहीं होता बल्कि अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement