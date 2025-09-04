गुडन्यूज! सोना-चांदी आज हो गया सस्ता, जानें 22-24 कैरेट Gold और Silver का रेट

Gold-Silver Price Today: भारतीय सर्राफा बाजार में आज (गुरुवार), 4 सितंबर 2025 को सोना-चांदी सस्ता हुआ है. लेटेस्ट कीमत की बात करें तो 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव गिरावट के साथ 105751 रुपये तक आ गया है तो वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 122900 रुपये किलो है.

सोने का रेट आज कितना है?

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर 4 सितंबर की सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक, 995 शुद्धता वाले 23 कैरेट सोने का रेट 105596 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 97115 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

कितने रुपये सस्ता हुआ 22-24 कैरेट सोना?

शुद्धता बुधवार शाम का भाव गुरुवार सुबह का भाव रेट में कितना बदलाव सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 106021 105751 270 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 105596 105328 268 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 97115 96868 247 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 79516 79313 203 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 62022 61864 158 रुपये सस्ता चांदी (प्रति 1 किलो) 999 123220 122900 Advertisement 320 रुपये सस्ती

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों में टैक्स, मेकिंग चार्ज एवं जीएसटी शामिल नहीं होता बल्कि अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं.

---- समाप्त ----