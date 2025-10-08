scorecardresearch
 

पहले 1200% का रिटर्न... अब कोल इंडिया से मिला 483Cr का ऑर्डर, स्‍टॉक पर रखें नजर!

एक डिफेंस कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है. Coal India ने सोलर इंडस्‍ट्रीज को एक 483 करोड़ का ऑर्डर दिया है. इस ऑर्डर के मिलने के बाद निवेशकों की नजर इस स्‍टॉक पर होगी.

कोल इंडिया से कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर. (Photo: Reuters)

सोलर इंडस्‍ट्रीज इंडिया लिमिटेड को कोल इंडिया से एक बड़ा ऑर्डर मिला है. रक्षा कंपनी ने कहा कि उसे कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) को थोक विस्फोटकों की आपूर्ति के लिए 483 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. यह ऑर्डर 2 साल की अवधि में दिया जाएगा. हालांकि आज सोलर इंडस्‍ट्रीज के शेयर में गिरावट देखने को मिली है. 

Solar Industries का शेयर आज 1.05% टूटकर 13,995 रुपये पर बंद हुआ. वहीं छह महीने में इस शेयर में 28 फीसदी की तेजी आई है और इस साल अभी तक इसमें 41 फीसदी की उछाल देखी गई है. पिछले एक साल में यह शेयर 24 फीसदी चढ़ा है. पांच साल के दौरान यह शेयर 1200 फीसदी रिटर्न दे चुका है. 

अभी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.27 लाख करोड़ रुपये रहा. BSE पर कंपनी के कुल 3650 शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 5.12 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ. पिछले एक साल में इस शेयर का बीटा 1 रहा है, जो इस अवधि के दौरान औसत उतार-चढ़ाव को दर्शाता है. टेक्निकल स्‍तर पर सोलर इंडस्‍ट्रीज इंडिया का RSI 50.1 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह स्‍टॉक न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्‍ड सेक्‍टर में कारोबार कर रहा है. 

दो साल में इतना रिटर्न 
सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के शेयर 28 फरवरी, 2025 को अपने 52 सप्‍ताह के निचले स्तर 8479.30 रुपये से 65.34% ऊपर आ चुके हैं. इस साल 30 जून को सेक्‍टर के इस शेयर ने 17,805 रुपये का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ था. डिफेंस सेक्‍टर के इस शेयर ने दो और पांच साल में 172% और 1212.40% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. 

ऑर्डर को लेकर कंपनी ने क्‍या कहा? 
डिफेंस कंपनी ने कहा कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड को कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी SECL को थोक विस्फोटकों की आपूर्ति के लिए 483 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है, जिसे दो साल की अवधि में पूरा किया जाएगा. सोलर इंडस्ट्रीज खनन और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर के लिए टेक्‍नोलॉजी विस्फोटकों का एक भारतीय बेस्‍ड कंपनी है. यह कंपनी औद्योगिक विस्फोटक और रक्षा उत्पाद भी बनाती है.   

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

