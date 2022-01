Budget Share Market: बजट से 'रॉकेट' बन सकते हैं ये स्टॉक्स, दो दिन में ही मोटी कमाई का मौका!

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक फरवरी, 2022 को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का बजट (Union Budget 2022-23) पेश करेंगी. फाइनेंशियल मामलों पर नजर रखने वालों के मुताबिक इस साल के बजट में सरकार का जोर एक बार फिर से इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एवं कृषि क्षेत्र पर रह सकता है. इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से कई और सेक्टर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े होते हैं.

पिछले कई वर्षों में देखा गया है कि बजट में जिन सेक्टर्स पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है, उस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर 'रॉकेट' बन जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स किन सेक्टर्स के शेयरों को बजट के लिहाज से सबसे अहम मान रहे हैं.

CNI Research Limited के CMD किशोर ओस्तवाल (KISHOR OSTWAL) के मुताबिक निवेशक इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में IRB और Artefact, डिफेंस में Aanchal Ispat, Nelco Ltd और BEML Limited के शेयरों पर दांव लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.

SMC Global ने अपना बजट नोट जारी किया है. इस नोट में कैपिटल गुड्स, बैंक, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, हेल्थकेयर, ऑटोमोबाइल, पावर, कंज्यूमर ड्युरेबल्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनियों का जिक्र हैः

1. Capital Goods: लार्सन एंड टुब्रो (Larsen Toubro), सिमेंस (Siemens), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (Bharat Electronics) और फिनोलेक्स केबल्स (Finolex Cables)

2. Banks: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), केनरा बैंक (Canara Bank) और बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda)

3. रियल एस्टेटः डीएलएफ (DLF), ओबेरॉय रियलिटी और प्रेस्टिज एस्टेट (Prestige Estate)

4. एफएमसीजीः आईटीसी (ITC), डाबर इंडिया (Dabur India)

5. हेल्थकेयरः सन फॉर्माश्यूटिकल (SUN Pharma) और ग्लैंड फार्मा (Gland Pharma)

6. ऑटोमोबाइल (Automobile): बजाज ऑटो (Bajaj Auto), महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra and Mahindra) और एंड्युरेंस टेक्नोलॉजी (Endurance Technologies)

7. Power: टाटा पावर (Tata Power) और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन (Power Grid Corporation)

8. कंज्यूमर ड्युरेबल्सः Crompton Greaves

9. कंस्ट्रक्शनः पीएनसी इन्फ्राटेक (PNC Infratech), Action Construction and Equipments (एक्शन कंस्ट्रक्शन एंड एक्विपमेंट्स) और अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट (Ahluwalia Contract)

यहां ध्यान रखने वाली बात है कि यह आर्टिकल कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें.