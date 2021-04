ग्राहक डिजिटल लेनदेन की दिक्कतों से बेहाल! एचडीएफसी बैंक, आयकर विभाग के बाद अब SBI की बारी

देश में डिजिटल लेन-देन से जुड़ी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. तभी तो लगातार तीसरे दिन डिजिटल लेनदेन करने वाले ग्राहकों की हालत पस्त रही. बृहस्पतिवार को देश के सबसे बड़े बैंक SBI के ग्राहकों को ये जहमत उठानी पड़ी, जानें क्या है पूरा मामला

मेंटिनेंस के चलते बंद रही SBI की डिजिटल सेवाएं

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की डिजिटल सेवाएं बृहस्पतिवार को बाधित रहीं. हालांकि बैंक ने सर्वर मेंटिनेंस की बात कहकर लोगों को दोपहर 2 बजकर 10 मिनट से लेकर शाम 5 बजकर 40 मिनट तक सेवाएं बाधित रहने की सूचना दी थी.



We request our esteemed customers to bear with us as we upgrade our digital banking platforms to provide a better online banking experience.

#SBI #StateBankOfIndia #ImportantNotice #InternetBanking #OnlineSBI pic.twitter.com/4bad0EnRnw — State Bank of India (@TheOfficialSBI) April 1, 2021

लेकिन ट्विटर पर कई ग्राहकों ने इसके सुबह 10 बजे से बंद होने की शिकायत की. तो कुछ ग्राहकों ने दिन के समय मेंटिनेंस किए जाने को लेकर सवाल उठाए. नेटबैंकिंग, यूपीआई और योनो ऐप समेत बैंक की कोई भी डिजिटल सेवा बृहस्पतिवार को सही से काम नहीं कर रही थी.

Not sure why you carry out upgrade during daytime hours. All major IT upgrades/maintenance activities across globe are done post midnight/early morning hours for all major banks, e-commerce, healthcare and other domains. — kumar varun (@kvarunsachdeva) April 1, 2021

It's been down from 10am itself!! — Sagar Dhavali (@PointBlankSnipe) April 1, 2021

जब टूट गया आधार को पैन से जोड़ने का लिंक

बुधवार को बीते वित्त वर्ष के आखिरी दिन इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट लगभग सारा दिन ठप रही. इसके चलते लोगों को आधार और पैन को जोड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसका असर ये हुआ कि सरकार को आखिरी घंटों में आधार और पैन लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी.



Central Government extends the last date for linking of Aadhaar number with PAN from 31st March, 2021 to 30th June, 2021, in view of the difficulties arising out of the COVID-19 pandemic.(1/2)@nsitharamanoffc@Anurag_Office@FinMinIndia — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 31, 2021

HDFC Bank के ग्राहक रहे बेहाल

इससे पहले मंगलवार को देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC Bank के ग्राहकों को भी तकनीकी समस्या के कारण डिजिटल बैंकिंग में परेशानी हुई. एचडीएफसी बैंक के साथ तो यह समस्या कई बार आ चुकी है जिसके चलते आरबीआई तक को उसे टोकना पड़ा है.

Some customers are facing intermittent issues accessing our NetBanking/MobileBanking App. We are looking into it on priority for resolution. We apologize for the inconvenience and request you to try again after sometime. Thank you. — HDFC Bank Cares (@HDFCBank_Cares) March 30, 2021

डिजिटल बैंकिंग का डेटा चोरी

इस सप्ताह की शुरुआत में ही डिजिटल बैंकिेंग के ग्राहकों को एक और समस्या का सामना करना पड़ा. मोबाइल वालेट कंपनी मोबिक्विक के ग्राहकों के कथित डेटा चोरी होने की खबरों ने देश में डिजिटल लेन-देन की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लगाया. इस डेटा लीक में करीब 10 करोड़ ग्राहकों के बैंकिंग लेनदेन की जानकारी ऑनलाइन साझा होने की बात कही गई है.

ये भी पढ़ें: