आ गई रिपोर्ट, 2026 में कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? इन सेक्टर्स वालों की बल्ले-बल्ले

कर्मचारियों की सैलरी 2026 में कितनी बढ़ेगी? एक सर्वे रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है. AON की ओर से भारत में सालाना सैलरी ग्रोथ और टर्नओवर सर्वे 2025-26 के अनुसार, कर्मचारियों को 2026 में करीब 9 फीसदी की सैलरी ग्रोथ मिल सकती है, जो 2025 के 8.9 फीसदी से थोड़ा ही ज्‍यादा है.

अलग-अलग सेक्टर्स में, रियल एस्टेट/इंफ्रास्ट्रक्चर और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) में 2026 में क्रमशः 10.9% और 10% की सबसे ज्‍यादा वेतन ग्रोथ होने की संभावना है, जबकि टेक्‍नोलॉजी और सर्विस सेक्‍टर में अगले साल सबसे कम 6.8% की ग्रोथ हो सकती है. हालांकि, टेक्‍नोलॉजी प्‍लेटफॉर्म और उत्पाद क्षेत्र में 2026 में वेतन ग्रोथ 9.4% रहने का अनुमान है. वैश्विक क्षमता केंद्र भी 9.5% के दायरे में वेतन वृद्धि दे सकते हैं.

भारत की अर्थव्‍यवस्‍था काफी मजबूत

सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि विपरीत परिस्थितिायों के बावजूद भारत की अर्थव्‍यवस्‍था मजबूत घरेलू मांग, निवेश और नीतिगत उपायों के सहारे लचीली बनी हुई है. आगे कहा गया है कि ऑटोमोटिव/वाहन विनिर्माण, इंजीनियरिंग डिजाइन सेवाएं, खुदरा और जीवन विज्ञान में भी 2026 में अन्य क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा अधिक वेतन वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है, जो निरंतर निवेश को दिखाता है.

नौकरी छोड़ने वालों की संख्‍या हुई कम

AON में टैलेंट सॉल्‍यूशंस फॉर इंडिया के पार्टनर्स और रिवॉर्ड कंसल्टिंग लीडर रूपांक चौधरी ने कहा कि भारत की विकास कहानी मजबूत बनी हुई है, जिसे इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में निवेश और नीतिगत उपायों का सपोर्ट मिला है. स्‍टडी से पता चला है कि कुल मिलाकर नौकरी छोडने की दर 2025 में घटकर 17.1% हो गई है, जो 2024 में 17.7% और 2023 में 18.7% थी. यह गिरावट एक अधिक स्थिर प्रतिभा नजरिए की ओर इशारा करती है, जिसमें संगठनों में कर्मचारियों की बेहतर ग्रोथ देखी जा रही है.

1,060 से ज्‍यादा कंपनियों का विश्‍लेषण

इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जैसे-जैसे वर्कफोर्स ज्‍यादा व्यवस्थित होता जाता है, कंपनियां नए स्किल और विकास कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए अच्छी स्थिति में होती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे एक लचीली प्रतिभा पाइपलाइन का निर्माण कर सकें और भविष्य की व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए तैयारी कर सकें. व्यावसायिक सेवा फर्म एऑन द्वारा किए गए अध्ययन में 45 उद्योगों की 1,060 से अधिक कंपनियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है.

