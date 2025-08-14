मुंबई में बड़ा होटल... करोड़ों की संपत्ति, सचिन तेंदुलकर के होने वाले समधी का क्या-क्या है कारोबार?

मास्टर-ब्लास्टर के नाम से मशहूर रहे भारतीय क्रिकेट की शान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) शादी करने वाले हैं. उनकी सगाई सान‍िया चंडोक (Saaniya Chandok) के साथ हुई है, जो बड़े बिजनेस घराने से ताल्लुक रखती हैं. उनके परिवार का कारोबार हॉस्पिटैलिटी से लेकर आइसक्रीम बिजनेस तक फैला हुआ है. सानिया पिता गौरव घई हैं और उनके दादा रवि घई (Ravi Ghai) हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं और ग्रेविस ग्रुप के तहत फूड एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस चलाते हैं. आइए जानते हैं इनके कारोबार और नेटवर्थ के बारे में...

घई परिवार का बिजनेस और संपत्ति कुल संपत्ति

घई फैमिली के ग्रेविस ग्रुप के तहत जो बिजनेस हैं, उनमें हॉपिटैलिटी सेक्‍टर में मुंबई स्थित इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल के अलावा ब्रुकलिन क्रीमरी से लेकर बास्किन रॉबिंस जैसे आइसक्रीम ब्रांड भी शामिल हैं. Brooklyn Creamery की स्थापना 2016 में शिवान घई द्वारा की गई थी.

Icecream ब्रांड बास्किन रॉबिंस (Baskin Robbins) की भारत में फ्रैंचाइजी इस ग्रेविस समूह के पास है. बास्किन रॉबिंस ने 1993 में ग्रेविस ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर शुरू किया था. घई फैमिली के बिजनेस ग्रुप की पैरेंट कंपनी ग्रेविस फूड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 650 करोड़ रुपये के आस-पास रेवेन्यू दर्ज किया था.

बात करें सानिया चंडोक के परिवार के होटल व्यवसाय के बारे में Graviss Hospitality Ltd की वैल्यू 309.51 करोड़ रुपये है. ये इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप के अंतर्गत मुंबई में इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल संचालित करता है. बता दें कि इस होटल की शुरुआत रवि घई के पिता इकबाल कृष्ण 'आई.के.' घई ने की थी. हालांकि, ब्रुकलिन कीमरी की वैल्यूएशन के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिल रिपोर्ट्स की मानें तो ग्रेविस ग्रुप के तमाम बिजनेस की कंबाइंड वैल्यू करीब 1000 करोड़ रुपये के आसपास बताई जाती है.

सानिया के दादा रवि घई का बड़ा नाम

सानिया चंडोक के दादा Ravi Ghai रवि घई कॉर्नेल विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट के छात्र रहे हैं और 1967 में मुंबई वे मुंबई लौटने के बाद उन्होंने पिता I K Ghai के साथ पारिवारिक कारोबार संभाला था. उन्होंने अपनी काबिलियत की दम पर ग्रेविस समूह को नई ऊचाइयों तक पहुंचाया और क्वालिटी आइसक्रीम और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल लॉन्च किए. बता दें इसे पहले नटराज होटल के नाम से जाना जाता था. फिलहाल, रवि घई ग्रेविस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रवि घई और सानिया के पिता गौरव घई में पारिवारिक विवाद भी चल रहा है.

इस बिजनेस से जुड़ी हैं सानिया

जहां एक ओर अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक के परिवार का बड़ा कारोबार है, तो वहीं वे खुद भी Mumbai स्थित एक पालतू जानवरों की देखभाल के बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सानिया मिस्टर पॉज़ पेट स्पा एंड स्टोर एलएलपी (Mr. Paws Pet Spa & Store LLP) में डायरेक्टर और बिजनेस पार्टनर हैं.

सगाई में करीबी दोस्त हुए शामिल

पूर्व भारतीय कप्तान और क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई व्यवसायी रवि घई की पोती सानिया चंडोक के साथ एक निजी समारोह में हुई. इसमें दोनों ही पक्षों की ओर से करीबी दोस्तों के अलावा परिवारिक सदस्य शामिल हुए. बता दें जहां सानिया बड़े कारोबारी घराने से ताल्लुक रखती हैं और खुद भी बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, तो वहीं 25 वर्षीय अर्जुन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं. वे घरेलू क्रिकेट में गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए भी खेल चुके हैं.

