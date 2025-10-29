एक डर... और गरीब नहीं बन पाते अमीर, रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया 'Rich-Poor' का असली खेल

मशहूर किताब 'Rich Dad-Poor Dad' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अक्सर लोगों को सोना-चांदी (Gold-Silver) और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश की सलाह देते रहते हैं. अब उन्होंने अपनी नई सोशल मीडिया पोस्ट (Social Media Post) में अपना ही उदाहरण देते हुए समझाया है कि आखिर अमीर, गरीब और मिडिल क्लास में क्या अंतर है और वो कौन सा डर है जिसके चलते निवेशक अमीर नहीं बन पाते हैं. हर पोस्ट की तरह उनकी ये पोस्ट भी तेजी से वायरल हो रही है.
'हारने वाले आखिर हारते क्यों हैं?'
बीते कुछ दिनों में सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है. निवेशकों की जोरदार मुनाफावसूली के चलते Gold-Silver Price पर दबाव दिखा है. रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने अपनी नई ट्विटर पोस्ट (अब X) में इस बार निवेश की सलाह कुछ अलग अंदाज में दी है. उन्होंने इस लंबे-चौड़े पोस्ट में बताया कि निवेश में हारने वाले आखिर हारते क्यों है? कियोसाकी ने अपना उदाहरण देते हुए लिखा, 'मैं एक दोस्त को अपना कॉइन बेस ऐप दिखा रहा था, और समझा रहा था कि कुछ साल पहले यह बहुत ही खराब था. आज मेरे ऐप में मेरे दोस्त ने देखा कि मेरे पास बिटकॉइन मिलियंस में हैं और मुझे लगता है कि इस साल Bitcoin Price दोगुना हो जाएगा, करीब 2,00,000 डॉलर तक.'
Robert Kiyosaki ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि मेरे दोस्त को सिर्फ इतना ही पता था कि मेरे अकाउंट में कितना नुकसान हुआ है. वो लाखों का लाभ नहीं देख पा रहा था, उसे बस हजारों का नुकसान ही दिखाई दे रहा था. उन्होंने कहा कि यह मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अंतर ही अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग के बीच का सबसे बड़ा अंतर है. इसे EQ या भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहा जाता है.
WHY LOSERS lose:
I was showing a friend my coin base app, explaining that a few years ago it was pathetic. Today my app showed my friend I have millions in Bitcoin…. and I think Bitcoin will double in price this year…. Possibly a high of $200k.
ये है निवेशकों का सबसे बड़ा डर
कियोसाकी ने अपनी पोस्ट में साफ और सरल शब्दों में समझाते हुए कहा कि गरीब इसलिए गरीब रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें जीतने से ज्यादा हारने का डर होता है. हारने वालों का EQ लेवल कम होता है और वे डर की भावना में जीते हैं. लेकिन दूसरी ओर अमीर जानते हैं कि डर और लालच दोनों EQ हैं, जो हम सभी में होते हैं. बड़ी बात कहते हुए उन्होंने बताया कि EQ दरअसल, IQ से ज्यादा शक्तिशाली होता है और इसी वजह से मेरे गरीब पिताजी जैसे कई उच्च शिक्षित लोग गरीबी में ही मर गए. पैसों की दुनिया में EQ ज्यादा महत्वपूर्ण है. हारने वाले अमीर बनने से ज्यादा हारने से डरते हैं.
अपनी एक्स पोस्ट के आखिर में Robert Kiyosaki ने लोगों को अपना ध्यान रहने की सलाह देते हुए लिखा, 'अगर आप अमीर और खुश रहना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आपका EQ ज्यादा हो, सीधा मतलब है कि आप ज्यादा होशियार हों.
गिरावट में और खरीदारी की सलाह
फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है. लगातार रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंचने के बाद निवेशकों की मुनाफावसूली समेत अन्य कारणों से Gold-Silver टूटा है. इस स्थिति में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक पोस्ट में लिखा है कि, 'कई यूट्यूब जॉकी ऐसी भविष्यवाणियां करते हैं कि बिटक्वाइन क्रैश होने वाला है, या Gold-Silver Crash होगा. ऐसे कंटेट के साथ वे लोगों को अपनी वेबसाइट सब्सक्राइब करने के लिए भी कहते हैं.'
मशहूर लेखक की ओर से कहा गया कि ये कितना झूठ और कितना नकली है. कियोसाकी के अनुसार अगर बिटक्वाइट, इथेरियम गिरते भी हैं, तो मैं तो इन्हें कम दामों पर और भी खरीदूंगा. उन्होंने डर की वजह के किल्क बैटिंग से दूर रहने की सलाह दी है.