भयंकर क्रैश... फूटने लगे बुलबुले, Robert Kiyosaki ने कहा- 'Gold-Silver, बिटकॉइन ही बढ़ेंगे!'

'Rich Dad Poor Dad' के लेखक Robert Kiyosaki ने अपने नए सोशल मीडिया पोस्ट में एक बार फिर बिटकॉइन से लेकर ग्लोबल मार्केट तक में क्रैश पर बात की है. इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि ऐसे समय में भी वे Gold-Silver, Bitcoin बेच नहीं रहे हैं.

रिच डैड पुअर डैड के लेखक का नया सोशल मीडिया पोस्ट वायरल (Photo: X/@theRealKiyosaki)
रिच डैड पुअर डैड के लेखक का नया सोशल मीडिया पोस्ट वायरल (Photo: X/@theRealKiyosaki)

दुनियाभर के शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है. पहले सोना-चांदी और अब प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन धड़ाम होती जा रही है, लेकिन इस भयंकर क्रैश के बाद भी मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी को Gold-Silver, Bitcoin पर भरोसा है. उन्होंने अपने एक नई सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बिटकॉइन क्रैश हो रहा है और हर चीज के बुलबुले फूट रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें बेच नहीं रहा हूं. उन्होंने इसके पीछे बड़ा कारण बताया है. इससे पहले भी बीते दिनों Robert Kiyosaki ने क्रैश वॉर्निंग से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया था. 

कियोसाकी बोले- 'हर चीज का बुलबुला फूट रहा'
Robert Kiyosaki अपने नई ट्विटर (अब एक्स) पोस्ट में एक बार फिर मार्केट से क्रिप्टोकरेंसी तक में क्रैश के बारे में बात की, उन्होंने इसमें लिखा, 'Bitcoin Crash, हर चीज के बुलबुले फूट रहे हैं, लेकिन मैं बेच नहीं रहा बल्कि इंतजार कर रहा हूं. सभी बाजारों के गिरने का कारण यह है कि दुनिया को इस समय नकदी की जरूरत है, लेकिन मुझे Cash की जरूरत नहीं है.' कियोसाकी के मुताबिक, ये गिरावट इन एसेट्स की वैल्यू में नहीं, बल्कि ग्लोबली नकदी संकट की वजह से है. 

और ज्यादा कीमती होंगे सोना-चांदी
Rich Dad Poor Dad के लेखक ने अपनी पोस्ट में इन एसेट्स को क्रैश के बाद भी न बेचने के पीछे का कारण भी बताया है. उन्होंने लिखा, 'मैं इन्हें बेच नहीं रहा हूं, इसकी असली वजह यह है कि दुनिया गहरे कर्ज में डूबी हुई है और मेरा दांव लॉरेंस लेपर्ड की किताब में वर्णित 'द बिग प्रिंट' पर है, जो शुरू होने वाला है. उन्होंने इन एसेट्स को सहारा बताते हुए कहा कि ये 'The Big Print' सोना, चांदी, बिटकॉइन और एथेरियम को और भी अधिक मूल्यवान बना देगा, क्योंकि नकली मुद्रा गिर रही है.'

'घबराहट में लोग बेच देते हैं संपत्ति'
कियोसाकी ने अपनी एक्स पोस्ट में आगे बताया कि लॉरेंस और मैं गलत भी हो सकता हूं, हमारी भविष्यवाणी गलत भी हो सकती हैं. उन्होंने कहा कि मैं निवेश से संबंधित सलाह नहीं देता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ये आपके साथ शेयर करता हूं. उन्होंने कहा कि मेरे ज्यादातर दोस्तों को नकदी की जरूरत होती है और अपने एसेट्स बेचकर उनकी घबराहट कम होती है. रॉबर्ट कियोसाकी ने आगे लिखा, 'सीधे शब्दों में कहें तो अगर आपको डर लग रहा है और आपको नकदी की जरूरत है, जैसा कि दुनिया के ज्यादातर लोगों को है, तो आप अपनी सबसे अच्छी संपत्ति बेचकर नकदी की ओर रुख कर सकते हैं.' 

अपनी गलियों से सीखने की सलाह
उन्होंने कहा कि अगर आप घबरा रहे हैं और आपके पास पैसे की कमी है, तो फिर अपनी ऐसी गलतियों से सीखें. सावधान रहें. कियोसाकी के मुताबिक, गलतियां ही हैं, जिनसे इंसान सीखने के लिए बना है. दुर्भाग्य से स्कूल छात्रों को गलतियां करने के लिए इसके लिए दंडित करते हैं. लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत सारे पढ़े-लिखे गरीब लोग भी हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा, 'अपना ध्यान रखें, सीखते रहें और मुझे X पर फ़ॉलो करने के लिए धन्यवाद.'

---- समाप्त ----
TOPICS:

