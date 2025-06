गरीब क्यों नहीं बन पाता अमीर? 'Rich Dad Poor Dad' के लेखक ने बताई बड़ी वजह

आखिर कौन नहीं चाहता कि वो रईसी की जिंदगी जिए और उसके पास खूब दौलत हो? लेकिन ये सपना हर किसी का पूरा नहीं हो पाता. मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) ने इसके पीछे की वजह बताई है कि आखिरी क्यों गरीब, अमीर नहीं बन पाता. सोशल मीडिया पर अक्सर इन्वेस्टमेंट टिप्स देने वाले कियोसाकी ने इसके पीछे कीमत और मात्रा (Price Vs Quantity) का दिलचस्प उदाहरण देते हुए कहा है कि गरीब लोगों का फोकस सिर्फ कीमत पर रहता है.

'मेरे पास कितना सोना, चांदी, बिटकॉइन...'

रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि गरीब लोगों का पूरा फोकस किसी भी चीज की कीमत पर रहता है, जबकि दूसरी ओर अमीर लोग उसकी मात्रा पर ध्यान देते हैं. उन्होंने अपने बारे में बात करते हुए लिखा, 'मुझे Gold या Silver की हाजिर कीमत की ज्यादा परवाह नहीं है, बल्कि मुझे परवाह इस बात की है कि मेरे पास कितने औंस सोना और चांदी है. Bitcoin के साथ भी ठीक ऐसा ही है और जब मैं बिटकॉइन की कीमत देखता हूं, तो मेरा ध्यान इस बात पर रहता है कि मेरे पास कितने बिटकॉइन हैं.

2030 तक इतना महंगा होगा बिटकॉइन

Bitcoin के बारे में बात करते हुए उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'मैंने 6000 डॉलर प्रति औंस के हिसाब से बिटकॉइन खरीदना शुरू किया था और जितना हो सका उतना खरीदा, लेकिन काश मेरे पास और पैसे होते ताकि मैं और बिटकॉइन खरीद पाता.' रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने साल 2030 में Bitcoin Price के 1 मिलियन डॉलर (10 लाख डॉलर) प्रति सिक्का तक पहुंचने का अनुमान जाहिर किया है.

