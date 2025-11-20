इस IPO में पैसा लगाकर फंस गए आप? 2 दिन में 8600 करोड़ साफ, 19% गिरा शेयर

PhysicsWallah का मार्केट में शानदार एंट्री हुई थी, लेकिन उसके अगले दिन से ही निवेशकों को तगड़ा नुकसान हो रहा है. हर दिन इसके शेयर बिखर रहे हैं. अभी यह 9 प्रतिशत गिरकर 130 रुपये पर आ चुका है. कंपनी का मार्केट कैपि‍टलाइजेशन भी 37,700 करोड़ रुपये से नीचे आ चुका है, जिसमें 8,609 करोड़ की गिरावट देखी गई है.

और पढ़ें

इसका मतलब है कि दो दिनों में ही निवेशकों के निवेश की गई रकम 8,609 करोड़ रुपये कम हो गई. अचानक इस बड़ी गिरावट ने निवेशकों को हिलाकर रख दिया है, जिसकी कुछ दिनों से खूब हाइप बनाया जा रहा था.

फिजिक्सवाला के शेयर 18 नवंबर को NSE पर 33% प्रीमियम के साथ 145 रुपये और BSE पर 143.10 रुपये पर लिस्ट हुए और पहले दिन और बढ़कर 156.49 रुपये पर बंद हुए. यह इसके IPO प्राइस 109 रुपये से लगभग 44% अधिक था. लेकिन यह तेजी जितनी तेज आई थी, उतनी ही जल्‍दी खत्‍म भी हो गई

दो दिन में 19% टूटा ये स्‍टॉक

ट्रेड के दूसरे दिन स्टॉक लगभग 11% गिरकर 138.54 रुपये के इंट्राडे लो पर आ गया और फिर 8% गिरकर 143.28 रुपये पर बंद हुआ. गुरुवार को बिकवाली और बढ़ गई और शेयर 9% से ज्‍यादा गिरावट आई. हालांकि अभी भी यह अपने आईपीओ प्राइस से 20 फीसदी ज्‍यादा है.

Advertisement

क्‍यों टूटा ये स्‍टॉक

डेब्यू के दिन अपने पीक पर, PhysicsWallah की मार्केट वैल्यू लगभग Rs 46,300 करोड़ थी. अब यह घटकर Rs 37,700 करोड़ से नीचे आ गई है, जिससे तीन सेशन में करीब 8609 करोड़ की गिरावट आई है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग, वैल्यूएशन की चिंताओं और नए जमाने की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर सावधानी ने सेंटिमेंट पर असर डाला है.

फिजिक्सवाला IPO की डिटेल

गौरतलब है कि फिजिक्सवाला का 3,481 करोड़ रुपये का IPO भारत के एडटेक सेक्टर के सबसे बड़े IPO में से एक था. इस इश्यू में 3,100.71 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 380 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल शामिल था. पब्लिक ऑफर 1.92 गुना सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की 2.86 गुना की मजबूत डिमांड थी. रिटेल इन्वेस्टर्स ने 1.14 गुना सब्सक्राइब किया, जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन 0.51 गुना पर कम रहा. कंपनी ने 10 नवंबर को एंकर इन्वेस्टर्स से 1,563 करोड़ रुपये जुटाए थे.

बता दें कि यह कंपनी अलख पांडे और प्रतीक बूब ने इसे शुरू की थी. फिजिक्सवाला एक अकेले YouTube चैनल से बढ़कर एक बड़ी एडटेक कंपनी बन गई है. जिसके जून 2025 तक 13.7 मिलियन सब्सक्राइबर, 4.46 मिलियन पेड यूज़र और 303 फिजिकल सेंटर थे.

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में रेवेन्‍यू में 51 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 3,039 करोड़ रुपये और 243 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया. EBITDA मार्जिन 6.7% रहा, कंपनी ने Q1 FY26 में 127 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया. IPO से होने वाली कमाई का इस्तेमाल ऑफलाइन विस्तार, लीज कमिटमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, क्लाउड कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग और एक्विजिशन में किया जाएगा.

Advertisement

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----