Petrol Prices: पाकिस्तान में घट गए पेट्रोल के दाम, पीएम इमरान खान ने बिजली की दरों में भी कटौती

Pakistan Petrol Price Latest News: पाकिस्तान में वाहन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर घिरी इमरान खान सरकार ने अब पेट्रोल (Petrol) और बिजली के दामों में कटौती का फैसला किया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने जनता पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये (PKR) प्रति लीटर जबकि बिजली की दरों में 5 रुपये (PKR) प्रति यूनिट की कटौती का ऐलान किया है.

इमरान खान ने कहा कि अगले बजट यानी जून के आखिर तक पेट्रोलियम और बिजली की कीमतों में वृद्धि नहीं की जाएगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर के अन्य देशों की तुलना में पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल दोनों ही वाहन ईंधन की कीमतें कम हैं.

बता दें कि पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्षी दल लगातार इमरान सरकार पर हमलावर रहे हैं.

