NVIDIA ने रचा इतिहास, CEO कभी धोते थे बर्तन... आज दुनिया की पहली $5 ट्रिलियन की कंपनी के मालिक

चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया ने इतिहास (NVIDIA Makes History) रच दिया है. ये कंपनी बुधवार को 5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बन गई है. एआई सेक्टर में आई तेजी का फायदा कंपनी को मिला है और ये नए मुकाम पर पहुंच गई है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में तेजी से कदम बढ़ाती इस कंपनी का शेयर (NVIDIA Share) करीब 5% की जोरदार की बढ़ोतरी के साथ ट्रेड कर रहा था.एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग हैं, जो दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों में शामिल हैं. हालांकि, उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी बेहद दिलचस्प है.

3 महीने और मार्केट कैप 1 ट्रिलियन बढ़ा

इतिहास रचने वाली NVIDIA से जुड़ी खास बात ये है कि कंपनी ने 4 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैपिटल को पार करने के महज तीन महीने बाद ही 5 ट्रिलियन डॉलर की पहली कंपनी बनने की ये उपलब्धि हासिल की है. एनवीडिया की वैल्यू अब पूरे क्रिप्टोकरेंसी मार्केट की वैल्यू को भी पार कर गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2022 में ChatGPT के लॉन्च के बाद से एनवीडिया के शेयरों में 12 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

रिकॉर्ड चिप ऑर्डर और सुपरकंप्यूटिंग प्लान

सांता क्लारा स्थित इस चिप कंपनी के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने बीते कारोबारी दिन मंगलवार को ही 500 अरब डॉलर मूल्य के एआई चिप ऑर्डर का अनावरण किया था. इसके साथ ही अमेरिकी सरकार (US Govt) के लिए सात सुपर कंप्यूटर बनाने की योजना का ऐलान किया. रिपोर्ट्स की मानें, तो इसी हफ्ते के अंत में होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में NVIDIA Blackwell Chip पर चर्चा हो सकती है.

CEO हुआंग कभी थे वेटर

NVIDIA CEO जेन्सन हुआंग (Jensen Huang) 62 साल के हैं और आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. लेकिन इनका सफर कड़ी मेहनत और संघर्ष की मिसाल है, जिसके चलते आज उनकी कंपनी बुलंदियों पर पहुंची है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुआंग अपने शुरुआती दिनों में 'वेटर' का काम किया, तो रेस्टोरेंट में बर्तन भी धोए थे. 5 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू की कंपनी के सीईओ के लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चलता है कि ताइवानी मूल के हुआंग ने अपने करियर की शुरुआत में 1980 के दशक में ओरेगॉन में डेनी में डिशवॉशर (बर्तन धोने वाले), वेटर और बस बॉय के रूप में भी काम किया.

आज दुनिया के 9वें सबसे अमीर शख्स

शुरुआती दौर में चुनौतियों का सामना करने वाले जेन्सेन हुआंग आज दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों की लिस्ट में 9वें पायदान पर हैं. ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, Jensen Huang Networth 174 अरब डॉलर है. एनवीडिया शेयर में आई तेजी के चलते बीते 24 घंटे में ही इनकी संपत्ति में ताबड़तोड़ 8.16 अरब डॉलर का उछाल आया है. हुआंग ने 1993 में एनवीडिया की स्थापना की थी और तब से ही इसका नेतृत्व कर रहे हैं.

