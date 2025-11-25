scorecardresearch
 

1 साल 1847% का रिटर्न... ये हैं वो 5 स्‍टॉक, कीमत 100 रुपये से भी कम

शेयर बाजार इस साल काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन कुछ शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. आज हम ऐेसे 5 स्‍टॉक के बारे में बता रहे हैं, जो आपको मालामाल कर सकते हैं.

मल्‍टीबैगर शेयर. (Photo: File/ITG)
शेयर बाजार में बहुत से शेयरों ने लॉन्‍ग टर्म में शानदार रिटर्न दिया है. वहीं कुछ कंपनियों के शेयरों ने पिछल एक साल में ही निवेशकों को मालामाल कर दिया है और अभी भी इनकी कीमत 100 रुपये के अंदर है. बीएसई के आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसे पांच शेयरों ने इस साल यानी करीब 11 महीने में 1,847% तक की बढ़ोतरी दर्ज की है. 

श्री चक्र सीमेंट लिमिटेड
इस शेयर ने 3.46 रुपये से 67.37 रुपये तक की तेजी दिखाई है. श्री चक्र सीमेंट इस बास्केट में सबसे बड़ा मल्टीबैगर रहा है, जिसने साल-दर-साल 1,847% की तेजी दिखाई है. हालांकि मंगलवार को यह शेयर 5 प्रतिशत से गिरकर लोअर सर्किट पर पहुंच गया, जिससे मुनाफावसूली का संकेत मिला. 

कंपनी ने हाल ही में सितंबर 2025 तिमाही के लिए नतीजों का ऐलान किया है,  14 नवंबर, 2025 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित फाइलिंग के अनुसार, कंपनी ने 3,445.50 लाख रुपये का तिमाही राजस्व और 500.88 लाख रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया. श्री चक्र सीमेंट सीमेंट, कंक्रीट और संबंधित निर्माण सामग्री बनाती है और पूरे भारत में कस्‍टमर्स सर्विस प्रोवाइडर है. 

आईस्ट्रीट नेटवर्क लिमिटेड 
बीएसई पर 4.07 रुपये से 43.72 रुपये तक यह शेयर इस साल के दौरान पहुंचा है. आईस्ट्रीट नेटवर्क ने इस साल अब तक 974% की बढ़त हासिल की है. मंगलवार को यह शेयर 1.39% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था, जिससे इसकी मजबूत गति और बढ़ गई. कंपनी AI, ई-कॉमर्स और आईटी प्रोडक्‍ट्स डिटेल समेत आईटी सर्विस में काम करी है. साथ ही एक इंटरनेट और रिटेल कैटलॉग कंपनी होने की विरासत भी रखती है. 

ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर्स लिमिटेड
इस साल यह स्‍टॉक बीएसई पर 12.91 रुपये से चढ़कर 99.50 रुपये तक पहुंची. कृषि उत्पाद कंपनी ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर्स ने 2025 में 671% की बढ़त हासिल की है, जो 100 रुपये के स्तर के करीब है. मंगलवार के कारोबार में शेयर 4.99% चढ़ा है. कंपनी मसालों, तिलहन और अनाज सहित कृषि, कृषि और खाद्य उत्पादों व्यापार, निर्यात और कारोबार में लगी हुई है.

राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
इस साल यह शेयर बीएसई पर 9.21 रुपये से 41.50 रुपये तक चला है. राजस्थान ट्यूब ने इस वर्ष 351% की तेजी दिखाई है. हालांकि यह शेयर मंगलवार को मामूली गिरावट पर बंद हुआ. एक्सचेंज फाइलिंग से पता चलता है कि बोर्ड ने 12 नवंबर को तत्काल प्रभाव से कंपनी सचिव पायल सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया. कंपनी काले और गैल्वेनाइज्ड ईआरडब्ल्यू स्टील ट्यूब और पाइप का निर्माण और व्यापार करती है. 

वीआर वुडआर्ट लिमिटेड
इस साल यह शेयर बीएसई पर 6.37 रुपये से 57.01 रुपये तक चढ़ा है. वीआर वुडआर्ट इस साल अब तक 795% उछल चुका है. मंगलवार को यह शेयर 1.99% लुढ़का, लेकिन 100 रुपये से कम की कैटेगरी में टॉप परफॉर्मेंश देने वाले शेयरों में बना हुआ है. कंपनी का मुख्य व्यवसाय लकड़ी आधारित उत्पादों का निर्माण है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

