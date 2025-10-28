scorecardresearch
 

60% चढ़ेगा ये मल्‍टीबैगर स्‍टॉक... ब्रोकरेज फर्म ने कहा, एंट्री लेने का सही मौका!

मल्‍टीबैगर शेयर को लेकर ब्रोकरेज फर्म ने बड़ा टारगेट दिया है. फर्म का कहना है कि यह शेयर निवेशकों को शानदार रिटर्न देगी. इसके पास मजबूत ऑर्डर बुकिंग पाइपलाइन है.

डिफेंस शेयर पर आया बड़ा टारगेट. (Photo: File/ITG)
डिफेंस शेयर पर आया बड़ा टारगेट. (Photo: File/ITG)

शेयर बाजार में आज दबाव दिखाई दे रहा है. निफ्टी 50 अंक से ज्‍यादा, जबकि सेंसेक्‍स 200 पॉइंट से ज्‍यादा गिरकर कारोबार कर रहा है. इस बीच, ब्रोकरेज फर्म चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक मल्‍टीबैगर डिफेंस शेयर पर 'खरीदे' रेटिंग दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के पास मजबूत बुनियादी ढांचा और अच्‍छे ऑर्डर मौजूद हैं. 

ब्रोकरेज फर्म ने Zen Tech शेयर को लेकर टारगेट दिया है. अपनी रिपोर्ट में एक्‍सपर्ट ने कहा कि यह शेयर 2,150 रुपये तक जाएगा, जो मौजूदा प्राइस 1343.50 से 60 फीसदी ज्‍यादा है. शेयरों पर यह टारगेट कंपनी के सुस्‍त तिमाही नतीजे के बाद आया है. 

कैसा रहा है तिमाही नतीजा? 
ब्रोकरेज ने बताया कि ZEN ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में स्थिर प्रदर्शन किया और कम राजस्व के बावजूद मार्जिन में मजबूती हासिल की है. इस तिमाही में रेवेन्‍यू 173.6 करोड़ रुपये रहा, जो साल-दर-साल 28.2 प्रतिशत कम है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्‍स (PAT) 61.9 करोड़ रुपये रहा, जो ब्रोकरेज के अनुमान से 12.5 प्रतिशत अधिक है.

Zen Technologies का नेट प्रॉफिट 4.7% गिरकर ₹59.4 करोड़ रुपये हो चुका है. कंपनी के EBITDA मार्जिन में सुधरकर 37.2% हो चुका है, जो पिछले साल 33% था. तिमाही आधार पर देखा जाए तो जेन टेक का नेट प्रॉफिट 16.6% बढ़कर ₹61.9 करोड़ हो चुका है. 

ऑर्डर का फ्लो रहा धीमा
चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने मौजूदा स्थिति को 'शॉर्ट टर्म गिरावट' और दूसरी छमाही में सुधार की उम्‍मीद जताई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑर्डर फ्लो 'ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपातकालीन खरीद पर सरकार के निकट भविष्य के फोकस के कारण धीमा रहा.' हालांकि, ब्रोकरेज फर्म वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में मजबूत वापसी को लेकर आशावादी बनी हुई है.

इस तेजी के रुख को मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन का सपोर्ट रिसीब है. चॉइस ने बताया कि जेन टेक के मैनेजमेंट ने विश्‍वास दोहराया है कि करीब 650 करोड़ रुपये के सिम्‍युलेटर और एंटी-ड्रोन ऑर्डर, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही से पूरे हो जाएंगे. ब्रोकरेज को ऑर्डर में तेज उछाल की उम्‍मीद है. 

कैसा है कंपीन का हाल? 
बुनियादी बातों के नजरिए से ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी मज़बूत बनी हुई है, जिसे कर्ज-मुक्त बैलेंस शीट, मजबूत EBITDA मार्जिन और 1,100 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की मजबूत नेट कैश स्थिति का समर्थन प्राप्त है. चॉइस ने आगे कहा कि हालिया शेयर गिरावट किसी संरचनात्मक कमजोरी है. ब्रोकरेज को इस शेयर पर अच्‍छी तेजी दिखाई दे रही है. 

(नोट- यहां दिया गया टारगेट ब्रोकरेज के अपने विचार हैं. Aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 
 

