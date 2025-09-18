scorecardresearch
 

Multibagger Share: पहले 5 साल में 9 गुना किया पैसा... अब गदर मचा रहा शेयर, ज्वेलरी बेचती है कंपनी

Multibagger Jewellery Stock: ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी पीसी ज्वेलर का मल्टीबैगर शेयर बीते कारोबारी दिन बुधवार को तूफानी तेजी से भागते हुए 15% के आसपास उछल गया था, जबकि इसकी शुरुआत सुस्ती के साथ हुई थी.

पीसी ज्वेलर के शेयर में बुधवार को तूफानी तेजी (Photo: ITG)
ज्वेलरी बेचने वाली दिग्गज कंपनी पीसी ज्वेलर का शेयर बीते कारोबारी दिन बुधवार को गदर मचाते नजर आया. ये ज्वेलरी स्टॉक रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए कारोबार के दौरान करीब 15% तक उछल गया. हालांकि, मार्केट क्लोज होते-होते इसकी रफ्तार कुछ कम हुई, लेकिन इसके बावजूद ये 9.78% की बढ़त के साथ 14.70 रुपये पर क्लोज हुआ. बता दें पीसी ज्वेलर शेयर एक मल्टीबैगर स्टॉक है और महज पांच साल में अपने निवेशकों का पैसा 9 गुना से ज्यादा कर चुका है. हालिया तेजी के बाद एक्सपर्ट भी इस शेयर को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं.  

फ्लैट शुरुआत, फिर अचानक लगाई दौड़
पीसी ज्वेलर का शेयर सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर मार्केट में तेजी के बीच अपने पिछले बंद 13.42 रुपये के स्तर से मामूली बढ़त लेकर ये ज्वेलरी स्टॉक 13.47 रुपये पर ओपन हुआ था. लेकिन घंटेभर बाद ही इसकी चाल बदली और ये रॉकेट की रफ्तार से भागने लगा. दोपहर 1 बजे के आसपास पीसी ज्वेलर्स का शेयर 14.78 फीसदी की जोरदार बढ़त लेकर 15.38 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया था. हालांकि, मार्केट क्लोज होने तक इसकी तेज रफ्तार पर हल्का ब्रेक लगा, फिर भी शेयर का भाव 1.31 रुपये की बढ़त लेकर 14.70 रुपये पर बंद हुआ. 

शेयर को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश
बीते पांच दिनों इस शेयर के भाव में 11.11 फीसदी का उछाल आया है. शेयर की हालिया तेजी से एक्सपर्ट्स भी इसे लेकर बुलिश नजर आ पहे हैं. एंजल वन के सीनियर एनालिस्ट ओशो क्रिशनन का कहना है कि पीसी ज्वेलर के शेयर की कीमतों और वॉल्यूम में तेज बढ़ोतरी दिखी है, जो बुलिश ट्रेंड की ओर एक बदलाव को दिखाता है. उन्होंने इसका भाव 15 से 16.70 रुपये के आसपास पहुंचने की उम्मीद जताई है. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि यूनिको ग्लोबल जैसे दिग्गज निवेशक का कंपनी में विश्वास दिखाना, दूसरों को भी कंपनी पर भरोसा करने पर मजबूर करता है.

आनंद राठी के टेक्निकल रिसर्च सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल ने अनुमान जाहिर करते हुए कहा है कि पीसी ज्वेलर शेयर की कीमत फिलहाल 14 से 16 रुपये के बीच रह सकती है. उन्होंने कहा कि उम्मीद जताते हुए कहा कि अगर स्टॉक प्राइस 15 रुपये के ऊपर निकलता है, मतलब ब्रेकआउट हो जाता है, तो इसकी कीमत और बढ़ सकती है, शायद 16 रुपये तक पहुंच सकती. कुल मिलाकर, यह स्टॉक फिलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, और अगर सही समय पर ब्रेकआउट होता है, तो इसमें तेजी देखने को मिल सकती है.

5 साल में निवेशकों को मिला 873% रिटर्न
पीसी ज्वेलर का शेयर अपने निवेशकों के लिए बीते पांच साल में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक साबित हुआ है. इस अवधि में शेयर की कीमत 1 रुपये के आसपास से उछलकर 14.70 रुपये पर पहुंची है. जी हां, 18 सितंबर 2020 को पीसी ज्वेलर के एक शेयर का भाव 1.51 रुपये था और ताजा स्टॉक प्राइस के हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो निवेशकों को 873.51 फीसदी का रिटर्न हासिल हुआ है. ऐसे में अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले के भाव पर कंपनी के शेयरों में 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा और उसे अब तक होल्ड रखा होगा, तो उसकी रकम बढ़कर 9,73,000 रुपये हो गई होगी. 

हालांकि, बीते एक साल में इस ज्वेलरी स्टॉक ने निगेटिव रिटर्न दिया है और मामूल 2.78 फीसदी की गिरावट में रहा है. वहीं बीते एक महीने में इसकी कीमत में 14.22 फीसदी की तेजी आई है. बीएसई के डेटा पर नजर डालें, तो 25 जुलाई 2025 तक इस कंपनी में प्रमोटर्स की स्टेकहोल्डिंग 39.38 फीसदी थी. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
